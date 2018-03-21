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У поліції озвучили другую версію вбивства екс-депутата в Запоріжжі

STYLERLIFE        21.03.2018 - 08:37
Фото: Констянтин Гурулев (facebook.com-Костянтин Гурулев)
Фото: Констянтин Гурулев (facebook.com-Костянтин Гурулев)

Він помер 14 березня

У поліції спростували версію вбивства екс-депутата Генічеської райради Запорізької області Костянтина Гурулева з метою пограбування. Про це повідомила прес-служба правоохоронців.

"14 березня близько 17:30 в Комунарський відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в міській лікарні раптово помер чоловік у віці близько 35 років. Встановлено, що за даними камер відеоспостереження, 12 березня з 15 годин чоловік перебував на залізничному вокзалі Запоріжжя. Версія про умисне вбивство з метою пограбування громадянина не знайшла свого підтвердження", – сказали в поліції.

Правоохоронці вилучили рюкзак з особистими речами, в тому числі фотоапарат, банківські картки та сумку з документами загиблого. У поліції гвоорят, що це чоловік 1982 року народження, житель Херсонської області.

Відео: У поліції озвучили свою версію (youtube.com/Поліція Запоріжжя)

"З поля зору камер відеоспостереження громадянин не зникав. 13 березня близько опівночі чоловікові викликали швидку допомогу. Його у стані алкогольного сп'яніння без видимих тілесних ушкоджень медики супроводили до автомобіля швидкої. Громадянина з особистими речами доставили в лікарню", - зазначили правоохоронці.

Постраждалий міг пересуватися самостійно. Лікарі діагностували у нього травму голови, і була проведена операція. Однак він помер, не прийшовши до тями.

Призначено проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті. Встановлюються всі обставини події.

Триває досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ст. 115 Кримінального кодексу України з відміткою нещасний випадок.

Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі жорстоко вбили екс-депутата.

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Теги: депутат, вбивство
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