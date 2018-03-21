В полиции озвучили другую версию убийства экс-депутата в Запорожье

Он умер 14 марта

В полиции опровергли версию убийства экс-депутата Генического райсовета Запорожской области Константина Гурулева с целью ограбления. Об этом сообщила пресс-служба правоохранителей.

"14 марта около 17:30 в Коммунарский отделение полиции поступило сообщение о том, что в городской больнице внезапно умер мужчина в возрасте около 35 лет. Установлено, что по данным камер видеонаблюдения, 12 марта с 15 часов мужчина находился на железнодорожном вокзале Запорожья. Версия об умышленном убийстве с целью ограбления гражданина не нашла своего подтверждения", – сказали в полиции.

Правоохранители изъяли рюкзак с личными вещами, в том числе фотоаппарат, банковские карты и сумку с документами погибшего. В полиции гвоорят, что это мужчина 1982 года рождения, житель Херсонской области.

Видео: В полиции озвучили свою версию (youtube.com/Поліція Запоріжжя)

"С поля зрения камер видеонаблюдения гражданин не исчезал. 13 марта около полуночи мужчине вызвали скорую помощь. Его в состоянии алкогольного опьянения без видимых телесных повреждений медики сопроводили к автомобилю скорой. Гражданина с личными вещами доставили в больницу", - отметили правоохранители.

Пострадавший мог передвигаться самостоятельно. Врачи диагностировали у него травму головы, и была проведена операция. Однако он скончался, не придя в сознание.

Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Продолжается досудебное расследование уголовного производства, открытого по ст.115 Уголовного кодекса Украины с отметкой несчастный случай.

Ранее сообщалось, что в Запорожье жестоко убили экс-депутата.