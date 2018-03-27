Поліція встановила причини таємничої смерті п'ятьох людей під Дніпром

Тіла людей лежали в різних кімнатах без слідів насильницької смерті або суїциду

В селі Аули Дніпропетровської області в будинку були знайдені тіла п'ятьох людей. Загиблі лежали в різних кімнатах. Слідів насильницької смерті або суїциду знайдено не було. Журналісти зібрали різні версії причин трагедії, передає kp.ua.

Повідомляється, що спочатку версії висували самі різні, в тому числі, містичні та детективні. Були здогади про масове самогубство, і отруту. Також предполагалоссь, що був ще шостий чоловік, який міг бути отруйником і зник непоміченим.

З'явилася також "алкогольна" версія. Місцеві казали, що напередодні компанія посиділа в місцевій забігайлівці, а потім відправилася додому до фельдшера, швидше за все, з "паленою горілкою".

В поліції інцидент спочатку коментували обережно, називаючи причиною смерті отруєння невідомою речовиною.

Гістологічна експертиза показала, що компанія загинула від отруєння від чадного газу.

"Багато дивувалися положення трупів. Говорили, мовляв, підозріло, що люди розкидані по будинку як попало. Насправді, в нашій поліцейській практиці отруєння чадним газом були не раз. І дійсно, загиблих знаходили в дивних позах – люди падали там, де їх заставала смерть", - розповіли в прес-службі Нацполиции міста Кам'янського.

Тим не менш, газовики, які прибули на місце трагедії, повідомляли, що не виявили ніякого витоку, а всі прилади, за їх словами, були справні.

"Концентрації газу в приміщенні будинку не було. Газ вибухонебезпечний, якщо б у повітрі його було більше 5%", - говорить начальник Кам'янського відділення ПАТ "Дніпропетровськгаз" Григорій Макух.

У свою чергу, медики кажуть, що отруєння настає при концентрації 1,2%, людина помирає через три хвилини. Головна небезпека – чадний газ невидимий, без кольору й запаху, адже саме тому його називають "тихий вбивця".

До моменту появи симптомів отруєння постраждалий вже нічого не може зробити. Дуже швидко розвивається киснева недостатність, так як першими страждають еритроцити. Вони не можуть переносити кисень до тканин і органів, це призводить до важкої гіпоксії. Потім уражаються м'язи серця і скелета. Тому людина не може пересуватися, а серце погано перекачує кров.

Серед найбільш поширених причин отруєння СО – відсутність гарної витяжки і несправне газове обладнання. Поліція все ще з'ясовує остаточні обставини трагедії.

Нагадаємо, що в мережі розповіли про нахабних шахраїв, які нібито співпрацюють з поліцією.