Полиция установила причины таинственной смерти пятерых людей под Днепром

Тела людей лежали в разных комнатах без следов насильственной смерти или суицида

В селе Аулы Днепропетровской области в доме были найдены тела пятерых человек. Погибшие лежали в разных комнатах. Следов насильственной смерти или суицида найдено не было. Журналисты собрали различные версии причин трагедии, передает kp.ua.

Сообщается, что сначала версии выдвигали самые разные, в том числе, мистические и детективные. Были догадки о массовом самоубийстве, и яде. Также предполагалоссь, что был еще шестой человек, который мог быть отравителем и исчез незамеченным.

Появилась также "алкогольная" версия. Местные говорили, что накануне компания посидела в местной забегаловке, а потом отправилась домой к фельдшеру, скорее всего, запасшись "паленой водкой".

В полиции инцидент сначала комментировали осторожно, называя причиной смерти отравление неизвестным веществом.

Гистологическая экспертиза показала, что компания погибла от отравления от угарного газа.

"Многие удивлялись положению трупов. Говорили, мол, подозрительно, что люди разбросаны по дому как попало. На самом деле, в нашей полицейской практике отравления угарным газом были не раз. И действительно, погибших находили в странных позах – люди падали там, где их заставала смерть", - рассказали в пресс-службе Нацполиции города Каменского.

Тем не менее, газовщики, которые прибыли на место трагедии, сообщали, что не обнаружили никакой утечки, а все приборы, по их словам, были исправны.

"Концентрации газа в помещении дома не было. Газ взрывоопасен, если бы в воздухе его было больше 5%", - говорит начальник Каменского отделения ЧАО "Днепропетровскгаз" Григорий Макух.

В свою очередь, медики говорят, что отравление наступает при концентрации 1,2%, человек умирает через три минуты. Главная опасность – угарный газ невидим, без цвета и запаха, ведь именно поэтому его называют "тихий убийца".

К моменту появления симптомов отравления пострадавший уже ничего не может сделать. Очень быстро развивается кислородная недостаточность, так как первыми страдают эритроциты. Они не могут переносить кислород к тканям и органам, это приводит к тяжелой гипоксии. Затем поражаются мышцы сердца и скелета. Поэтому человек не может передвигаться, а сердце плохо перекачивает кровь.

Среди наиболее распространенных причин отравления СО – отсутствие хорошей вытяжки и неисправное газовое оборудование. Полиция все еще выясняет окончательные обстоятельства трагедии.

Напомним, что в сети рассказали о наглых мошенниках, которые якобы сотрудничают с полицией.