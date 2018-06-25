"Повністю зняв скальп": з'явилися деталі звірячого вбивства українки голлівудським сценаристом

26 червня 37-річному вбивці оголосять вирок

У США розслідують смерть 30-річної киянки Яни Касьян. В жахливому злочині визнали винним її цивільного чоловіка, - голлівудського сценариста, автора популярних коміксів "Синдром" канадця Блейка Лейбела. Під час суду розкрили деталі злочину, передає ТСН.

Варто відзначити, що Блейк – син мільйонера, магната будівельного бізнесу і колишнього олімпійського чемпіона. Яна познайомилася зі сценаристом в 2014 році в Лос-Анджелесі. Через рік після знайомства українка завагітніла від Лейбела. Він був поруч, і підтримував її на пологах. У пари народилася дочка.

Яна забрала в США свою маму. Тоді Блейка немов підмінили. За кілька днів після народження дочки його затримала поліція за зґвалтування дружини. Яна внесла заставу у 100 тисяч доларів, щоб витягнути сценариста з в'язниці, в результаті чого ґвалтівник чекав суду в рідних стінах. Потім Яна зникла.

Її мати три дні чергувала під будинком, де жили її дочка та зять. Українка не відповідала на численні телефонні дзвінки. Мати Яни вимагала у поліцейських зайти в будинок, який знаходиться в одному з найбільш престижних і дорогих районів Лос-Анджелеса. За її словами, вона чула стогони Яни, але правоохоронці не діяли, пояснюючи це тим, що не мають права вриватися в приміщення, якщо немає відповідних ознак необхідності.

На третій день поліцейські увійшли в будинок і виявили там тіло Яни. Блейка затримували силою.

Труну, в якій Яну привезли додому, відкривати заборонили. Похорон українки відбулися без її матері, оскільки в цей час вона боролася за опіку над новонародженою онукою.

Через два роки на суді були оприлюднені деталі вбивства 30-річної Яни Касьян.

Відзначається, що і мати Яни, і присяжні, не витримували почутих деталей і виходили з залу.

"Повністю зняв скальп і продовжував над нею знущатися. Вона жила. Він їй відрізав вухо. Він зняв їй половину правої частини обличчя. Нижче підборіддя біля горла був страшний укус - був сильний удар з лівої сторони щоки. Він їй вирізав бровки, які валялися між матрацами", - розповіла мама вбитої українки.

Відео: Жорстоке убийтво (YouTube/ТСН)

Тіло 30-річної Яни вбивця розчленував на одинадцять частин і виніс у сміттєвих пакетах.

"Всі частини тіла Яни - 11 мішків - вони знайшли на смітнику. Там було все волосся Яночки, вушко. Всі частини тіла, обривки. Він її різав ножем. Він різав бритвою", - розповіла мати українки Ольга.

Зазначається, що у ЗМІ потрапили кілька знімків з місця злочину. Поруч з тілом Яни Блейк поставив свою картину. Він втілив у життя власну роботу, інструкцією для вбивства українки став його комікс. На обкладинці збірника з популярними малюнками під назвою "Синдром" - людина зі знятим скальпом.

Лейбел своєї провини не визнав. Сценарист стверджує, що не має відношення до вбивства, і до коміксу.

Присяжні одноголосно визнали Блейка Лейбела винним у вбивстві українки. У вівторок, 26 червня, 37-річному сценаристу оголосять вирок. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Доньку вбитої Яни Касьян звуть Діана-Дар'я. Бабуся дитини визнала, що дівчинка дуже схожа на свого батька-вбивцю. Але його ім'я в родині домовилися ніколи не вимовляти при доньці Яни.

Раніше повідомлялося, що голлівудського сценариста визнали винним у жахливому вбивстві українки.

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