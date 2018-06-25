"Полностью снял скальп": появились детали зверского убийства украинки голливудским сценаристом

26 июня 37-летнему убийце объявят приговор

В США расследуют смерть 30-летней киевлянки Яны Касьян. В ужасном преступлении признали виновным ее гражданского мужа – голливудского сценариста, автора популярных комиксов "Синдром" канадца Блейка Лейбела. Во время суда раскрыли детали преступления, передает ТСН.

Стоит отметить, что Блейк – сын миллионера, магната строительного бизнеса и бывшего олимпийского чемпиона. Яна познакомилась со сценаристом в 2014 году в Лос-Анджелесе. Через год после знакомства украинка забеременела от Лейбела. Он был рядом и поддерживал ее на родах. У пары родилась дочь.

Яна забрала в США свою маму. Тогда Блейка словно подменили. За несколько дней после рождения дочери его задержала полиция за изнасилование жены. Яна внесла залог в 100 тысяч долларов, чтобы вытащить сценариста из тюрьмы, в результате чего насильник ждал суда в родных стенах. Затем Яна исчезла.

Ее мать три дня дежурила под домом, где жили ее дочь и зять. Украинка не отвечала на многочисленные телефонные звонки. Мать Яны требовала у полицейских зайти в дом, который находится в одном из самых престижных и дорогих районов Лос-Анджелеса. По ее словам, она слышала стоны Яны, но правоохранители бездействовали, объясняя это тем, что не имеют права врываться в помещение, если нет соответствующих признаков необходимости.

На третий день полицейские все же вошли в здание, и обнаружили там тело Яны. Блейка задерживали силой.

Гроб, в котором Яну привезли домой, открывать запретили. Похороны украинки состоялись без ее матери, поскольку в это время она боролась за опеку над новорожденной внучкой.

Через два года на суде были обнародованы детали убийства 30-летней Яны Касьян.

Отмечается, что и мать Яны, и присяжные, не выдерживали услышанных деталей и выходили из зала.

"Полностью снял скальп и продолжал над ней издеваться. Она жила. Он ей отрезал ухо. Он снял ей половину правой части лица. Ниже подбородка у горла был страшный укус - был сильный удар с левой стороны щеки. Он ей вырезал бровки, которые валялись между матрасами", - рассказала мама убитой украинки.

Видео: Жестокое убийтво (YouTube/ТСН)

Тело 30-летней Яны убийца расчленил на одиннадцать частей и вынес в мусорных пакетах.

"Все части тела Яны - они нашли 11 мешков - на помойке. Там было все волосы Яночки. Яночкино ушко. Все части тела, обрывки. Он ее резал ножом. Он резал бритвой", - рассказала мать украинки Ольга.

Отмечается, что в СМИ попали несколько снимков с места преступления. Рядом с телом Яны Блейк поставил свою картину. Он воплотил в жизнь собственную работу, инструкцией для убийства украинки стал его комикс. На обложке сборника с популярными рисунками под названием "Синдром" - человек со снятым скальпом.

Лейбел своей вины и не признал. Сценарист утверждает, что ни имеет отношения и к убийству, и к комиксу.

Присяжные единогласно признали Блейка Лейбела виновным в убийстве украинки. Во вторник, 26 июня, 37-летнему сценаристу объявят приговор. Ему грозит пожизненное заключение.

Дочь убитой Яны Касьян зовут Диана-Дарья. Бабушка ребенка признала, что малышка очень похожа на своего отца-убийцу. Но его имя в семье договорились никогда не произносить при дочери Яны.

Ранее сообщалось, что голливудского сценариста признали виновным в жутком убийстве украинки.

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