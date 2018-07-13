Поламався літак: у київському аеропорту туристи вісім годин чекають на свій рейс

Фото: Аеропорт "Київ" (iev.aero)

В аеропорту застрягло близько 170 осіб, серед них багато дітей

В Київському аеропорту в Жулянах застрягла група туристів, яка повинна була полетіти в Болгарію. Про це передає "Апостроф".

Повідомляється, що пасажири рейсу Київ – Бургас (Болгарія) чекають на свій літак вже більше восьми годин.

Пасажири кажуть, що спочатку рейс мав вилетіти о 05:40 ранку, однак пізніше його перенесли на 11:30. Коли туристи знову приїхали в Жуляни, в аеропорту повідомили про перенесення вильоту вже на 13:00.

Фото: apostrophe.ua

На цьому обіцянки туроператора не закінчилися і виліт переносили ще два рази.

Представник авіаперевізника Bravo Airways обіцяє відправити пасажирів за потрібним маршрутом. У турфірмі пояснили, що літак, який повинен летіти в Болгарію, відправили на ремонт.

Фото: apostrophe.ua

Все, за словами туристів, вильоту в Бургас (Болгарія) очікує 170 осіб. Авіакомпанія на даний момент не знайшла літака для відправки людей на чорноморський курорт.

Раніше повідомлялося, що в Київському аеропорту в Жулянах застрягла група туристів, яка повинна була полетіти в Неаполь. Пасажири скаржаться, що рейс затримується вже більш, ніж на 8 годин. А серед них є багато дітей, а також люди в інвалідному візку.

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