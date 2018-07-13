Поломался самолет: в киевском аэропорту туристы восемь часов ожидают свой рейс

Фото: Аэропорт "Киев" (iev.aero)

В аэропорту застряло около 170 человек, среди них много детей

В Киевском аэропорту в Жулянах застряла группа туристов, которая должна была улететь в Болгарию. Об этом передает "Апостроф".

Сообщается, что пассажиры рейса Киев – Бургас (Болгария) ожидают свой самолет уже более восьми часов.

Пассажиры говорят, что изначально рейс должен был вылететь в 05:40 утра, однако позже его перенесли на 11:30. Когда туристы снова приехали в Жуляны, в аэропорту сообщили о переносе вылета уже на 13:00.

Фото: apostrophe.ua

На этом обещания туроператора не закончились и вылет переносили еще два раза.

Представитель авиаперевозчика Bravo Airways обещает отправить пассажиров по нужному маршруту. В турфирме объяснили, что самолет, который должен лететь в Болгарию, отправили на ремонт.

Фото: apostrophe.ua

Всего, по словам туристов, вылета в Бургас (Болгария) ожидает 170 человек. Авиакомпания на данный момент не нашла самолета для отправки людей на черноморский курорт.

Ранее сообщалось, что в Киевском аэропорту в Жулянах застряла группа туристов, которая должна была улететь в Неаполь. Пассажиры жалуются, что рейс задерживается уже более, чем на 8 часов. А среди них есть много детей, а также люди в инвалидной коляске.

Люди тонут молча