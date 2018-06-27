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Поклав голову на рейки: в Миколаєві кинувся під поїзд молодий актор (фото)

STYLERLIFE        27.06.2018 - 22:48
Фото: pixabay.com/Free-Photos
Фото: pixabay.com/Free-Photos

Артист вирішив накласти на себе руки через нещасливе кохання

У Миколаєві через нещасливе кохання наклав на себе руки 26-річний актор. Хлопець кинувся під тепловоз. Про це повідомляє місцеве видання "Новости N" з посиланням на власні джерела в прокуратурі.

За даними видання, правоохоронці виявили у загиблого передсмертну записку, адресовану його подрузі. Пара тривалий час жила разом, проте розписані не були.

У записці актор зізнається дівчині в коханні, і повідомляє, що не може жити без неї.

За даними видання, у загиблого хлопця сталася серйозна сварка з дівчиною на тлі ревнощів, що і підштовхнуло його на суїцид.

У записці хлопець написав, що спочатку хотів кинутися під автомобіль, але обрав поїзд.

Фото: novosti-n.org

Машиніст сигналив 26-річному хлопцю гудком, але той не зреагував. Коли тепловоз наблизився, хлопець несподівано поклав голову на рейки. Колеса тепловоза відрізали голову, її відкинуло на 100 метрів.

За даними видання, загиблий прописаний в Харківській області. 26-річний хлопець працював актором у ляльковому театрі. До Миколаєва приїхав нібито виступати з театром.

Раніше стало відомо ім'я студента КПІ, який наклав на себе руки.

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Теги: самоубийство, Николаев, суицид
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