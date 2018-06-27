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Положил голову на рельсы: в Николаеве бросился под поезд молодой актер (фото)

STYLERLIFE        27.06.2018 - 22:48
Фото: pixabay.com/Free-Photos
Фото: pixabay.com/Free-Photos

Артист решил покончить с собой из-за несчастной любви

В Николаеве из-за несчастной любви совершил самоубийство 26-летний актер. Парень бросился под тепловоз. Об этом сообщает местное издание "Новости N" со ссылкой на собственные источники в прокуратуре.

По данным издания, правоохранители обнаружили у погибшего предсмертную записку, адресованную его подруге. Пара длительное время жила вместе, однако расписаны не были.

В записке актер признается девушке в любви, и сообщает, что не может жить без нее.

По данным издания, у погибшего парня произошла серьезная ссора с девушкой на фоне ревности, что и подтолкнуло его на суицид.

В записке парень написал, что сначала хотел броситься под автомобиль, но выбрал поезд.

Фото: novosti-n.org

Машинист посигналил 26-летнему парню гудком, но тот не среагировал. Когда тепловоз приблизился, парень неожиданно положил голову на рельсы. Колеса тепловоза отрезали голову, которую отбросило на 100 метров.

По данным издания, погибший прописан в Харьковской области. 26-летний парень работал актером в кукольном театре. В Николаев приехал якобы выступать с театром.

Ранее стало известно имя студента КПИ, который покончил с собой.

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Теги: самоубийство, Николаев, суицид
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