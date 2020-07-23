Під Полтавою народилася дівчинка з рідкісним захворюванням: батьки її покинули (відео)

Під Полтавою батьки відмовилися від новонародженої доньки, яка з'явилася на світ з рідкісним генетичним захворюванням - синдромом Ноя-Лаксової. Дівчинка залишилася в дитячій клініці Кременчука під наглядом лікарів і небайдужих людей.

Малечі лише три місяці, і медики дуже полюбили дитину. Про це йдеться в сюжеті Факти ICTV.

Дівчинку назвали Саша, вона активна і мила, дуже любить купатися.

Як розповідають медики, догляд за нею майже як за звичайною новонародженою дитиною, але особливої уваги вимагає шкіра - її обробляють щрнайменше 4 рази на добу. Річ у тому, що при синдромі Ноя-Лаксової шкіра у людини весь час відлущується.

Для Саші Авраменко постійно потрібні ліки, причому не дешеві. Лікарі звернулися за допомогою до благодійників та волонтерів, які за кілька днів зібрали близько 30 тисяч гривень.

У БФ Helpgroup кажуть, що зараз дитина знаходиться в реанімаційному відділенні. Стан дівчинки поки не має позитивної динаміки.

"Проте ми можемо це змінити. Життя Саші зараз у наших з вами руках!!" - йдеться в повідомленні Фонду у Facebook.

Благодійники також провели консультації з лікарями з Києва та Ізраїлю, і фахівці схвалили нинішнє лікування дівчинки. Далі все залежатиме від організму малечі.

Відео: Під Полтавою народилася дівчинка з рідкісним генетичним захворюванням, від якої відмовилися батьки

Зазначається, що лікування потребує тривалого часу і певних витрат. Щомісяця потрібно майже 40 тисяч гривень на одні тільки препарати для шкіри. Для надання допомоги Благодійний Фонд вказав реквізити.

фото: скрін поста facebook.com/HEIPGROUP

Раніше повідомлялося, що у приватному пологовому будинку Києва кинули новонароджену дівчинку - батьки просто пішли.

Нагадаємо, що в Україні хочуть створити єдиний центр з вивчення інфекційних хвороб.