Под Полтавой родилась девочка с редчайшим заболеванием: родители ее бросили (видео)

Под Полтавой родители отказались от новорожденной дочки, которая появилась на свет с редчайшим генетическим заболеванием - синдромом Ноя-Лаксовой. Девочка осталась в детской клинике Кременчуга под присмотром врачей и неравнодушных людей.

Малышке только три месяца, и медики очень полюбили ребенка Об этом говорится в сюжете Факты ICTV.

Девочку назвали Саша, она активная и милая, очень любит купаться.

Как рассказывают медики, уход за ней почти как за обычным новорожденным ребенком, но особое внимание требует кожа - ее обрабатывают минимум 4 раза в сутки. Дело в том, что при синдроме Ноя-Лаксовой кожа у человека все время отшелушивается.

Для Саши Авраменко постоянно требуются медпрепараты, причем не дешевые. Врачи обратились за помощью к благотворителям и волонтерам, которые за несколько дней собрали около 30 тысяч гривен.

В БФ Helpgroup говорят, что сейчас младенец находится в реанимационном отделении. Состояние девочки пока не имеет положительной динамики.

"Однако мы можем это изменить. Жизнь Саши сейчас в наших с вами руках!" - говорится в сообщении Фонда в Facebook.

Благотворители также провели консультации с врачами из Киева и Израиля, и специалисты одобрили нынешнее лечение девочки. Дальше все будет зависеть от организма малыша.

Видео: Под Полтавой родилась девочка с редким генетическим заболеванием, от которой отказались родители

Отмечается, что лечение потребует длительное время и определенные расходы. Ежемесячно нужно почти 40 тысяч гривен на одни только препараты для кожи. Для оказания помощи Благотворительный Фонд указал реквизиты.

фото: скрин поста facebook.com/HEIPGROUP

Ранее сообщалось, что в частном роддоме Киева бросили новорожденную девочку - родители просто ушли.

Напомним, что в Украине хотят создать единый центр по изучению инфекционных болезней.