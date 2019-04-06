Отримаєш по голові: на росТБ скандальному українцю погрожували розправою

Головний пропагандист на росТБ Володимир Соловйов затіяв конфлікт з В'ячеславом Ковтуном на своєму ток-шоу. Відповідне відео можна подивитися на YouTube-каналі "Вечір з Володимиром Соловйовим".

Скандальний українець Ковтун, який внесений в список сайту "Миротворець", поскандалив з Соловйовим, оскільки той назвав вибори президента в Україні нечесними і фінансованими США.

"Вибори і гроші ми витрачаємо свої! Це наші гроші, наші люди щодня працюють: на електростанціях, в шахтах, вибоях, на заводах і так далі. Це ми працюємо! А ті, хто нас вчать, ще раз - f*ck off! Я можу повторити ще раз!" - сказав Ковтун.

Скріншот: (YouTube/Вечір з Володимиром Соловйовим)

Пропагандист різко відреагував на грубість українця, агресивно відповівши: "Ну, перш за все, ти ще раз так скажеш - отримаєш по голові. І в той же час ти отримаєш тапком. Ще раз ти у мене таке дозволиш, я тобі тапком дам по макітрі!"

Нагадаємо, протягом п'ятниці, 5 квітня, члени Центральної виборчої комісії відправили на уточнення ще 13 протоколів про результати виборів в Україні. ЦВК 5 квітня прийняла від окружних виборчих комісій (ОВК) всі оригінали протоколів про результати голосування з мокрими печатками.

Раніше повідомлялося, що Центрвиборчком до кінця доби, 6 квітня, очікує паперові протоколи з уточненнями результатів виборів президента ще від двох окружних виборчих комісій.

Як повідомляло РБК-Україна, невеликі невідповідності, виявлені в паперових протоколах окружних виборчих комісій, не повинні вплинути на результати голосування на виборах в Україні.

До речі, у штабі Зеленського пообіцяли, що він представить свою команду до дебатів.