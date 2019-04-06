Получишь по башке: на росТВ скандальному украинцу угрожали расправой

Главный пропагандист на росТВ Владимир Соловьев затеял конфликт с Вячеславом Ковтуном на своем ток-шоу. Соответствующее видео можно посмотреть на YouTube-канале "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Скандальный украинец Ковтун, который внесен в список сайта "Миротворец", поскандалил с Соловьевым, поскольку тот назвал выборы президента в Украине нечестными и финансируемыми США.

"Выборы и деньги мы тратим свои! Это наши деньги, наши люди ежедневно работают: на электростанциях, в шахтах, забоях, на заводах и так далее. Это мы работаем! А те, кто нас учат, еще раз - f*ck off! Я могу повторить еще раз!", - сказал Ковтун.

Скриншот: (YouTube/Вечер с Владимиром Соловьевым)

Пропагандист резко отреагировал на грубость украинца, агрессивно ответив: "Ну, прежде всего, ты еще раз так скажешь - получишь по башке. И в то же время ты получишь тапком. Еще раз ты у меня такое позволишь, я тебе тапком дам по башке!"

Напомним, в течение пятницы, 5 апреля, члены Центральной избирательной комиссии отправили на уточнение еще 13 протоколов о результатах выборов в Украине. ЦИК 5 апреля приняла от окружных избирательных комиссий (ОИК) все оригиналы протоколов о результатах голосования с мокрыми печатями.

Ранее сообщалось, что Центризбирком до конца суток, 6 апреля, ожидает бумажные протоколы с уточнениями результатов выборов президента еще от двух окружных избирательных комиссий.

Как писало РБК-Украина, небольшие несоответствия, выявленные в бумажных протоколах окружных избирательных комиссий, не должны повлиять на результаты голосования на выборах в Украине.

К слову, в штабе Зеленского пообещали, что он представит свою команду к дебатам.