Напівголий Ківа на заправці помив авто дівчині: звичайно, не за просто так

Народний депутат Ілля Ківа був помічений в одних трусах на заправці
У Києві на заправці помітили напівголого народного депутата Іллю Ківу. Нардеп від "Опозиційній партії - за життя" знаходився там в одних трусах і пропонував помити автомобілі. Так, скандальний Ківа пропонував помити машину жінці за повітряний поцілунок.
Відеоролик з'явився в соцмережі Facebook. На кадрах можна побачити, як Ілля Ківа миє машину жінки.
"Який бензин заправляти будете?" - запитує у неї нардеп.
Ілля Ківа на запитання жінки, до якої години він "працює", відповів, що для нього "клієнт перш за все" і продовжив мити лобове скло автомобіля.
Зазначимо, що залишається невідомим, коли це відео було знято. Але зазначимо, що воно отримало величезну кількість коментарів від українців.
Нагадаємо, що нардеп Ілля Ківа вже не в перший раз відрізняється скандальними витівками. Він постійно провокує ситуації, після яких його обговорюють в мережі.
Як ми раніше писали, Ківа обматюкав українця з-за питання про війну.
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Автор: Людмила Жукова