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Напівголий Ківа на заправці помив авто дівчині: звичайно, не за просто так

STYLERЖиття    09.06.2020 - 11:05
Напівголий Ківа на заправці помив авто дівчині: звичайно, не за просто так
Нардепа Ківу помітили напівголим на заправці (колаж РБК-Україна)

Народний депутат Ілля Ківа був помічений в одних трусах на заправці

У Києві на заправці помітили напівголого народного депутата Іллю Ківу. Нардеп від "Опозиційній партії - за життя" знаходився там в одних трусах і пропонував помити автомобілі. Так, скандальний Ківа пропонував помити машину жінці за повітряний поцілунок.

Відеоролик з'явився в соцмережі Facebook. На кадрах можна побачити, як Ілля Ківа миє машину жінки.

"Який бензин заправляти будете?" - запитує у неї нардеп.

Ілля Ківа на запитання жінки, до якої години він "працює", відповів, що для нього "клієнт перш за все" і продовжив мити лобове скло автомобіля.

Зазначимо, що залишається невідомим, коли це відео було знято. Але зазначимо, що воно отримало величезну кількість коментарів від українців.

  • Замість того щоб сидіти в Раді і думати як людям зробити життя краще, він піарить себе коханого на заправці, у таких, як він життя вдалася як мінімум на кілька років.
  • Черговий раз підтвердив, що він - неосяжне поле роботи з психіатрії.
  • Шо ви ведетесь? Вони разом приїхали і вирішили розіграти таку сценку в ролях.

Нагадаємо, що нардеп Ілля Ківа вже не в перший раз відрізняється скандальними витівками. Він постійно провокує ситуації, після яких його обговорюють в мережі.

Як ми раніше писали, Ківа обматюкав українця з-за питання про війну.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України нардеп
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