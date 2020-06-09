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Полуголый Кива на заправке помыл авто девушке: естественно, не за просто так

STYLERЖизнь    09.06.2020 - 11:05
Полуголый Кива на заправке помыл авто девушке: естественно, не за просто так
Нардепа Киву заметили полуголым на заправке (коллаж РБК-Украина)

Народный депутат Илья Кива был замечен в одних трусах на заправке

В Киеве на заправке заметили полуголого народного депутата Илью Киву. Нардеп от "Опозиционной партии - за жизнь" находился там в одних трусах и предлагал помыть автомобили. Так, скандальный Кива предлагал помыть машину женщины за воздушный поцелуй.

Видеоролик появился в соцсети Facebook. На кадрах можно увидеть, как Илья Кива моет машину женщины.

"Какой бензин заправлять будете?" - спрашивает у нее нардеп.

Илья Кива на вопрос женщины, до которого часа он "работает", ответил, что для него "клиент прежде всего" и продолжил мыть лобовое стекло автомобиля.

Илья Кива на заправке моет автомобиль (видео: Facebook)

Отметим, что остается неизвестным, когда это видео было снято. Но отметим, что оно получило огромное количество комментариев от украинцев.

  • Вместо того чтобы сидеть в Раде и думать как людям сделать жизнь получше, он себя любимого пиарит на заправке, у таких, как он жизнь удалась как минимум на несколько лет.
  • Очередной раз подтвердил что он - необъятное поле работы по психиатрии.
  • Шо вы ведетесь? Они вместе приехали и решили разыграть такую сценку в ролях.

Напомним, что нардеп Илья Кива уже не в первый раз отличается скандальными выходками. Он постоянно провоцирует ситуации, после которых его обсуждают в сети.

Как мы ранее писали, Кива обматерил украинца из-за вопроса о войне.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины нардеп
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