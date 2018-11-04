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Допоможіть знайти: в Чернігівській області пропала дівчинка-підліток

STYLERЖиття    04.11.2018 - 15:00
Колаж (РБК-Україна)
Колаж (РБК-Україна)

Дівчинка зникла ще 13 жовтня

В Чернігівській області зникла 15-річна дівчинка-підліток Ковган Аліна Андріївна 2003 року народження. Про це повідомляється на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook. Останній раз її бачили 17 жовтня.

"Пирятинським ВП ГУНП в Полтавській області розшукується Ковган Аліна Андріївна 30.03.2003 року народження. Мешканка с.Антонівка Варвинського району, Чернігівської області, яка 13.10.2018 року залишила місце проживання поїхавши на навчання до Березоворудського Аграрного коледжу", - сказано в повідомленні.

Останній раз її бачили 17 жовтня.

"Після цього 17.10.2018 Аліна залишила місця навчання і додому не повернулася. Нинішнє її місцезнаходження невідомо. При наявності інформації про місце знаходження розшукуваної, просимо повідомити", - написали у групі.

Допоможіть знайти: в Чернігівській області пропала дівчинка-підліток

Скріншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Допоможіть знайти: в Чернігівській області пропала дівчинка-підліток

Фото: Ковган Аліна (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Як раніше писав Styler, в суботу, 3 листопада, у Києві зникла неповнолітня школярка Ольга Тетюева.

Нагадаємо, що у Броварах розшукують 14-річного підлітка.

Раніше ми повідомляли, що під Києвом з центру реабілітації пропав 12-річний хлопчик.

 

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