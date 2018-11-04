Помогите найти: в Черниговской области пропала девочка-подросток

Коллаж (РБК-Украина)

Девочка исчезла еще 13 октября

В Черниговской области пропала 15-летняя девочка-подросток Ковган Алина Андреевна 2003 года рождения. Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook. Последний раз ее видели 17 октября.

"Пирятинским ОП ГУНП в Полтавской области разыскивается Ковган Алина Андреевна 30.03.2003 года рождения. Жительница с.Антоновка Варвинского района, Черниговской области, которая 13.10.2018 года покинула место жительства поехав на учебу в Березоворудский Аграрный колледжа", - сказано в сообщении.

Последний раз ее видели 17 октября.

"После этого 17.10.2018 Алина покинула место учебы и домой не вернулась. Нынешнее ее местонахождение неизвестно. При наличии информации о месте нахождения разыскиваемой, просим сообщить", - написали в группе.

Скриншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Фото: Ковган Алина (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Как ранее писал Styler, в субботу, 3 ноября, в Киеве пропала несовершеннолетняя школьница Ольга Тетюева.

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