Допоможіть впізнати: у Києві шукають родичів літньої жінки

Колаж РБК-Україна

Усіх, хто впізнав жінку, просять звертатися в поліцію

У Києві небайдужі люди виявили літню жінку, яка втратила пам'ять і не може сказати, хто вона і де живе. Про це повідомив ресурс "ДТП KIEV.UA" Facebook.

Повідомляється, що жінка перебувала у тролейбусному парку за адресою вул. Сирецька, 25 у Подільському районі Києва.

Єдине, що згадала жінка, це те, що у неї є сестра Тетяна.

Усіх, хто впізнав жінку, і може повідомити важливу інформацію, просять зателефонувати на гарячу лінію "102".

Знайдена жінка (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua/)

До речі, нещодавно у Києві знайшли дівчину з сильними тілесними ушкодженнями. Вона знаходиться в лікарні без свідомості - лікарі просять допомогти її пізнати.

Нагадаємо, в Полтаві знайшли трирічну дівчинку, яку горе-мати залишила з незнайомцями.

Раніше ми повідомляли про те, що дівчину, яку раніше розшукували у Києві, знайшли вбитою в квартирі.