Помогите опознать: в Киеве ищут родственников пожилой женщины

Коллаж РБК-Украина

Всех, кто опознал женщину, просят обращаться в полицию

В Киеве неравнодушные люди обнаружили пожилую женщину, которая потеряла память и не может сказать, кто она и где живет. Об этом сообщил ресурс "ДТП KIEV.UA" в Facebook.

Сообщается, что женщина находилась в троллейбусном парке по адресу ул. Сырецкая, 25 в Подольском районе Киева.

Единственное, что вспомнила женщина, это то, что у нее есть сестра Татьяна.

Всех, кто узнал женщину, и может сообщить важную информацию, просят позвонить на горячую линию "102".

Найденная женщина (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua/)

Кстати, недавно в Киеве нашли девушку с сильными телесными повреждениями. Она находится в больнице без сознания - врачи просят помочь ее опознать.

Напомним, недавно в Полтаве нашли трехлетнюю девочку, которую горе-мать оставила с незнакомцами.

Ранее мы также сообщали о том, что девушку, которую ранее разыскивали в Киеве, нашли убитой в квартире.