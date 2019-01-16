Помогите опознать: в Киеве ищут родственников пожилой женщины

Всех, кто опознал женщину, просят обращаться в полицию
В Киеве неравнодушные люди обнаружили пожилую женщину, которая потеряла память и не может сказать, кто она и где живет. Об этом сообщил ресурс "ДТП KIEV.UA" в Facebook.
Сообщается, что женщина находилась в троллейбусном парке по адресу ул. Сырецкая, 25 в Подольском районе Киева.
Единственное, что вспомнила женщина, это то, что у нее есть сестра Татьяна.
Всех, кто узнал женщину, и может сообщить важную информацию, просят позвонить на горячую линию "102".
Найденная женщина (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua/)
Кстати, недавно в Киеве нашли девушку с сильными телесными повреждениями. Она находится в больнице без сознания - врачи просят помочь ее опознать.
Напомним, недавно в Полтаве нашли трехлетнюю девочку, которую горе-мать оставила с незнакомцами.
Ранее мы также сообщали о том, что девушку, которую ранее разыскивали в Киеве, нашли убитой в квартире.