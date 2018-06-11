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Помічник настоятеля Києво-Печерської Лаври влаштував ДТП і намагався втекти (відео)

STYLERLIFE        11.06.2018 - 22:49
Фото: РБК-Україна
Фото: РБК-Україна

Водій хотів втекти з місця аварії

Позашляховик настоятеля Києво-Печерської Лаври митрополита Павла потрапив у ДТП. Інцидент стався на мосту Патона в Києві. За кермом машини був помічник настоятеля Лаври Олександр. Після удару в інше авто, водій намагався втекти з місця ДТП. Про це повідомляє ТСН.

Переслідування позашляховика митрополита Павла зняли на камеру постраждалі в результаті удару в авто – жінка та її дочка.

"Говоримо: "Зупиняйся, ти нас вдарив". А він нам каже: "Не смішіть мене, це ви мене вдарили, і ще наздоганяли", - розповіла жінка.

За кермом позашляховика був помічник митрополита Олександр, який, за даними видання, постійно супроводжує настоятеля Лаври на публічних заходах.

"Помітивши телекамеру, він, навіть не підписавши протокол про аварії, сів у свою машину і поїхав", - зазначили у виданні.

Позашляховик з держномером 0004 вже не раз порушував правила дорожнього руху. Відзначається, що у Києво-Печерській Лаврі факт аварії не заперечують і готові йти до суду.

Відео: Помічник настоятеля Києво-Печерської Лаври потрапив у ДТП (YouTube/ТСН)

Раніше повідомлялося, що в Одесі припаркований автомобіль скотився з гори і наїхав на трьох людей.

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Теги: Настоятель Лавры, ДТП, митрополит
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