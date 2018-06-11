Помощник настоятеля Киево-Печерской Лавры устроил ДТП и пытался сбежать (видео)

Водитель хотел скрыться с места аварии

Внедорожник настоятеля Киево-Печерской Лавры митрополита Павла попал в ДТП. Инцидент произошел на посту Патона в Киеве. За рулем машины был помощник настоятеля Лавры Александр. После удара в другое авто, водитель пытался сбежать с места ДТП. Об этом сообщает ТСН.

Преследование внедорожника митрополита Павла сняли на камеру пострадавшие в результате удара в авто – женщина и ее дочь.

"Говорим: "Останавливайся, ты нас ударил". А он нам говорит: "Не смешите меня, это вы меня ударили, и еще догоняли", - рассказала женщина.

За рулем внедорожника был помощник митрополита Александр, который, по данным издания, постоянно сопровождает настоятеля Лавры на публичных мероприятиях.

"Заметив телекамеру, он, даже не подписав протокол об аварии, сел в свою машину и уехал", - отметили в издании.

Внедорожник с госномером 0004 уже не раз нарушал правила дорожного движения. Отмечается, что в Киево-Печерской Лавре факт аварии не отрицают и готовы идти в суд.

Видео: Помощник настоятеля Киево-Печерской Лавры попал в ДТП (YouTube/ТСН)

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