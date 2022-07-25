Допоможемо разом! Госпітальєри терміново збирають гроші на 10 тисяч турнікетів для поранених

Медичний добровольчий батальйон Госпітальєри, що займається наданням першої медичної допомоги та евакуацією поранених воїнів з фронту, просить про допомогу. Медики прямо зараз збирають гроші на 10 тисяч джгутів-турнікетів.

Чому це важливо і як допомогти - читайте у нашому матеріалі нижче.

Які турнікети закуплять медики?

На залучені кошти медиками й волонтерами будуть придбані джгути-турнікети американського виробника CAT (Combat-Application-Tourniquet) Generation 7 останнього покоління, які вже добре зарекомендували себе на фронті.

Його приблизна ціна близько двох тисяч гривень.

"Це найсучасніша модернізована версія турнікета - одного з найкращих засобів для зупинки життєзагрозливих кровотеч кінцівок. Військовослужбовці США та інших країн-союзників альянсу НАТО, співробітники приватних військових компаній також використовують саме цю модель. Те, що роблять Госпітальєри неоціненно, тож ми всі разом повинні допомогти їм рятувати життя наших захисників", - говорить директор благодійного фонду "Можемо разом" Оксана Гуляєва.

Турнікети CAT

Чому турнікети важливі?

Медичний джгут-турнікет використовується для тимчасової зупинки кровотечі з верхніх і нижніх кінцівок. Він допомагає швидко перекрити кровотік і стабілізувати стан потерпілого. Допомагає запобігти крововтраті та врятувати життя.

"За нашою статистикою саме поранення в кінцівки є найчастішими. В перші ж секунди надважливо зупинити кровотечу. Джгут-турнікет - найкращій та вкрай необхідний засіб для цього. Щодня на фронті, на передовій ми потребуємо сотні таких турнікетів. Вони є дуже дорогими, тому запрошую всіх доєднатися до збору. Чим більше закупимо турнікетів, тим більше врятуємо життів. Зробити це ми можемо разом. Заздалегідь всім дякую!" - каже командир медбатальйону Госпітальєри Яна Зінкевич.

Як допомогти?

Зробити внесок можна дуже легко, майже у два кліки, на спеціальній онлайн-платформі для подолання гуманітарної катастрофи, спровокованої воєнними діями на території України.

Ось так виглядає сторінка для збору коштів