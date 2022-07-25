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Допоможемо разом! Госпітальєри терміново збирають гроші на 10 тисяч турнікетів для поранених

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Україна, Понеділок 25 липня 2022 11:50
Допоможемо разом! Госпітальєри терміново збирають гроші на 10 тисяч турнікетів для поранених Госпітальєри збирають кошти на 10 тисяч джгутів-турнікетів
Автор: Дмитрий Войналович

Медичний добровольчий батальйон Госпітальєри, що займається наданням першої медичної допомоги та евакуацією поранених воїнів з фронту, просить про допомогу. Медики прямо зараз збирають гроші на 10 тисяч джгутів-турнікетів.

Чому це важливо і як допомогти - читайте у нашому матеріалі нижче.

Які турнікети закуплять медики?

На залучені кошти медиками й волонтерами будуть придбані джгути-турнікети американського виробника CAT (Combat-Application-Tourniquet) Generation 7 останнього покоління, які вже добре зарекомендували себе на фронті.

Його приблизна ціна близько двох тисяч гривень.

"Це найсучасніша модернізована версія турнікета - одного з найкращих засобів для зупинки життєзагрозливих кровотеч кінцівок. Військовослужбовці США та інших країн-союзників альянсу НАТО, співробітники приватних військових компаній також використовують саме цю модель. Те, що роблять Госпітальєри неоціненно, тож ми всі разом повинні допомогти їм рятувати життя наших захисників", - говорить директор благодійного фонду "Можемо разом" Оксана Гуляєва.

Допоможемо разом! Госпітальєри терміново збирають гроші на 10 тисяч турнікетів для поранених

Турнікети CAT

Чому турнікети важливі?

Медичний джгут-турнікет використовується для тимчасової зупинки кровотечі з верхніх і нижніх кінцівок. Він допомагає швидко перекрити кровотік і стабілізувати стан потерпілого. Допомагає запобігти крововтраті та врятувати життя.

"За нашою статистикою саме поранення в кінцівки є найчастішими. В перші ж секунди надважливо зупинити кровотечу. Джгут-турнікет - найкращій та вкрай необхідний засіб для цього. Щодня на фронті, на передовій ми потребуємо сотні таких турнікетів. Вони є дуже дорогими, тому запрошую всіх доєднатися до збору. Чим більше закупимо турнікетів, тим більше врятуємо життів. Зробити це ми можемо разом. Заздалегідь всім дякую!" - каже командир медбатальйону Госпітальєри Яна Зінкевич.

Як допомогти?

Зробити внесок можна дуже легко, майже у два кліки, на спеціальній онлайн-платформі для подолання гуманітарної катастрофи, спровокованої воєнними діями на території України.

Допоможемо разом! Госпітальєри терміново збирають гроші на 10 тисяч турнікетів для поранених

Ось так виглядає сторінка для збору коштів

Раніше ми писали, що новому підрозділу ЗСУ на "гарячому" напрямку потрібна допомога.

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