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Новому підрозділу ЗСУ на "гарячому" напрямку потрібна допомога. Оголошено збір коштів

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П'ятниця 22 липня 2022 14:13
Новому підрозділу ЗСУ на "гарячому" напрямку потрібна допомога. Оголошено збір коштів Колаж РБК-Україна: оголошено збір коштів для допомоги бійцям ЗСУ
Автор: Володимир Костирін

Захисникам України з підрозділу новоствореної військової частини на фронті на одному з "гарячих" напрямків потрібна допомога з купівлею певного спорядження, що дозволить бійцям ефективніше протистояти російським окупантам, трощити ворога і прискорювати звільнення нашої землі.

Що необхідно українським воїнам та як допомогти - читайте в матеріалі нижче.

Бійці підрозділу новоствореної в/ч А4020 знаходяться на передовій в Харківській області на позиції, що піддається регулярним атакам противника.

Необхідне для хлопців спорядження може бути питанням життя, і відповідно для загарбників - навпаки. Допомогти нашим військовим змусити окупантів прискоритися у вигляді "жесту доброї волі" - кожен може простими донатами.

Підрозділу ЗСУ потрібно наступне:

  • Далекомір Vortex Razor HD 3000/4000 (19 тис. грн) - 2 штуки
  • Тепловізор AGM Taipan TM10-256 (33,9 тис. грн) - 2 штуки
  • Активні тактичні навушники Walker's Razor Slim (2,1 тис. грн) - 7 штук
  • Тактичний бінокль 60х60 (1,5 тис. грн) - 2 штуки
  • Бінокль з сіткою і компасом NOCOEX 10×50 водонепроникний, газонаповнений (понад 3,5 тис. грн)
  • Компас тактичний військовий, аналог моделі армії США (250 грн) - 3 штуки
  • Квадрокоптер Mavic 3 Fly More Combo (115 тис. грн)
  • Автомобіль пікап (близько 200 тис. грн)

Реквізити для грошових перерахувань

для гривень:

  • ПриватБанк 5168752018225998
  • UA963052990262046400936451117

або https://www.privat24.ua/rd/transfer_to_card/…

  • Моно 4441114457818878
  • UA853220010000026207329815677

для доларів:

  • Моно 5375418801274226
  • UA433220010000026207302520439

для євро:

  • Моно 5375419908580309
  • UA623220010000026200328607418

PayPal dovhopolpavlo@gmail.com

Новому підрозділу ЗСУ на &quot;гарячому&quot; напрямку потрібна допомога. Оголошено збір коштів

Фото: військовий ЗСУ Павло Довгопол

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що мешканка Закарпаття зірвала джекпот 30 мільйонів і передала виграш захисникам України.

А також ми писали, що хлопчик з Харкова передав на "Байрактари" для ЗСУ спадщину прадіда, який був в'язнем чотирьох нацистських концтаборів.

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