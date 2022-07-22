Новому підрозділу ЗСУ на "гарячому" напрямку потрібна допомога. Оголошено збір коштів

Захисникам України з підрозділу новоствореної військової частини на фронті на одному з "гарячих" напрямків потрібна допомога з купівлею певного спорядження, що дозволить бійцям ефективніше протистояти російським окупантам, трощити ворога і прискорювати звільнення нашої землі.

Що необхідно українським воїнам та як допомогти - читайте в матеріалі нижче.

Бійці підрозділу новоствореної в/ч А4020 знаходяться на передовій в Харківській області на позиції, що піддається регулярним атакам противника. Необхідне для хлопців спорядження може бути питанням життя, і відповідно для загарбників - навпаки. Допомогти нашим військовим змусити окупантів прискоритися у вигляді "жесту доброї волі" - кожен може простими донатами. Підрозділу ЗСУ потрібно наступне: Далекомір Vortex Razor HD 3000/4000 (19 тис. грн) - 2 штуки

Тепловізор AGM Taipan TM10-256 (33,9 тис. грн) - 2 штуки

Активні тактичні навушники Walker's Razor Slim (2,1 тис. грн) - 7 штук

Тактичний бінокль 60х60 (1,5 тис. грн) - 2 штуки

Бінокль з сіткою і компасом NOCOEX 10×50 водонепроникний, газонаповнений (понад 3,5 тис. грн)

Компас тактичний військовий, аналог моделі армії США (250 грн) - 3 штуки

Квадрокоптер Mavic 3 Fly More Combo (115 тис. грн)

Автомобіль пікап (близько 200 тис. грн) Реквізити для грошових перерахувань для гривень: ПриватБанк 5168752018225998

UA963052990262046400936451117 або https://www.privat24.ua/rd/transfer_to_card/… Моно 4441114457818878

UA853220010000026207329815677 для доларів: Моно 5375418801274226

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UA623220010000026200328607418 PayPal dovhopolpavlo@gmail.com Фото: військовий ЗСУ Павло Довгопол