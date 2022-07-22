Новому підрозділу ЗСУ на "гарячому" напрямку потрібна допомога. Оголошено збір коштів
Захисникам України з підрозділу новоствореної військової частини на фронті на одному з "гарячих" напрямків потрібна допомога з купівлею певного спорядження, що дозволить бійцям ефективніше протистояти російським окупантам, трощити ворога і прискорювати звільнення нашої землі.
Що необхідно українським воїнам та як допомогти - читайте в матеріалі нижче.
Бійці підрозділу новоствореної в/ч А4020 знаходяться на передовій в Харківській області на позиції, що піддається регулярним атакам противника.
Необхідне для хлопців спорядження може бути питанням життя, і відповідно для загарбників - навпаки. Допомогти нашим військовим змусити окупантів прискоритися у вигляді "жесту доброї волі" - кожен може простими донатами.
Підрозділу ЗСУ потрібно наступне:
- Далекомір Vortex Razor HD 3000/4000 (19 тис. грн) - 2 штуки
- Тепловізор AGM Taipan TM10-256 (33,9 тис. грн) - 2 штуки
- Активні тактичні навушники Walker's Razor Slim (2,1 тис. грн) - 7 штук
- Тактичний бінокль 60х60 (1,5 тис. грн) - 2 штуки
- Бінокль з сіткою і компасом NOCOEX 10×50 водонепроникний, газонаповнений (понад 3,5 тис. грн)
- Компас тактичний військовий, аналог моделі армії США (250 грн) - 3 штуки
- Квадрокоптер Mavic 3 Fly More Combo (115 тис. грн)
- Автомобіль пікап (близько 200 тис. грн)
Реквізити для грошових перерахувань
для гривень:
- ПриватБанк 5168752018225998
- UA963052990262046400936451117
або https://www.privat24.ua/rd/transfer_to_card/…
- Моно 4441114457818878
- UA853220010000026207329815677
для доларів:
- Моно 5375418801274226
- UA433220010000026207302520439
для євро:
- Моно 5375419908580309
- UA623220010000026200328607418
PayPal dovhopolpavlo@gmail.com
Фото: військовий ЗСУ Павло Довгопол
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що мешканка Закарпаття зірвала джекпот 30 мільйонів і передала виграш захисникам України.
А також ми писали, що хлопчик з Харкова передав на "Байрактари" для ЗСУ спадщину прадіда, який був в'язнем чотирьох нацистських концтаборів.