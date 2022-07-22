Новому подразделению ВСУ на "горячем" направлении нужна помощь. Объявлен сбор средств

Защитникам Украины из подразделения новосозданной воинской части на фронте на одном из "горячих" направлений нужна помощь с покупкой определенного снаряжения, что позволит бойцам эффективнее противостоять российским оккупантам, трощить врага и ускорять освобождение нашей земли.

Что необходимо украинским воинам и как помочь - читайте в материале ниже.

Бойцы подразделения новой в/ч А4020 находятся на передовой в Харьковской области на позиции, что подвергается регулярным атакам противника. Требуемое для ребят снаряжение может быть вопросом жизни, и соответственно для захватчиков - наоборот. Помочь нашим военным заставить оккупантов ускориться в виде "жеста доброй воли" - каждый может простыми донатами. Подразделению ВСУ нужно следующее: Дальномер Vortex Razor HD 3000/4000 (19 тыс. грн) - 2 штуки

Тепловизор AGM Taipan TM10-256 (33,9 тыс. грн) - 2 штуки

Активные тактические наушники Walker's Razor Slim (2,1 тыс. грн) - 7 штук

Тактический бинокль 60х60 (1,5 тыс. грн) - 2 штуки

Бинокль с сеткой и компасом NOCOEX 10×50 водонепроницаемый, газонаполненный (более 3,5 тыс. грн)

Компас тактический военный, аналог модели армии США (250 грн) - 3 штуки

Квадрокоптер Mavic 3 Fly More Combo (115 тыс. грн)

Автомобиль пикап (около 200 тыс. грн) Реквизиты для денежных перечислений для гривен: ПриватБанк 5168752018225998

UA963052990262046400936451117 или https://www.privat24.ua/rd/transfer_to_card/… Моно 4441114457818878

UA853220010000026207329815677 для долларов: Моно 5375418801274226

UA433220010000026207302520439 для евро: Моно 5375419908580309

UA623220010000026200328607418 PayPal dovhopolpavlo@gmail.com Фото: военный ВСУ Павел Довгопол