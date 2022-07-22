ua ru
Пт, 22 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Новому подразделению ВСУ на "горячем" направлении нужна помощь. Объявлен сбор средств

Новина українською →
Пятница 22 июля 2022 14:13
Новому подразделению ВСУ на "горячем" направлении нужна помощь. Объявлен сбор средств Коллаж РБК-Украина: объявлен сбор средств для помощи бойцам ВСУ
Автор: Владимир Костырин

Защитникам Украины из подразделения новосозданной воинской части на фронте на одном из "горячих" направлений нужна помощь с покупкой определенного снаряжения, что позволит бойцам эффективнее противостоять российским оккупантам, трощить врага и ускорять освобождение нашей земли.

Что необходимо украинским воинам и как помочь - читайте в материале ниже.

Бойцы подразделения новой в/ч А4020 находятся на передовой в Харьковской области на позиции, что подвергается регулярным атакам противника.

Требуемое для ребят снаряжение может быть вопросом жизни, и соответственно для захватчиков - наоборот. Помочь нашим военным заставить оккупантов ускориться в виде "жеста доброй воли" - каждый может простыми донатами.

Подразделению ВСУ нужно следующее:

  • Дальномер Vortex Razor HD 3000/4000 (19 тыс. грн) - 2 штуки
  • Тепловизор AGM Taipan TM10-256 (33,9 тыс. грн) - 2 штуки
  • Активные тактические наушники Walker's Razor Slim (2,1 тыс. грн) - 7 штук
  • Тактический бинокль 60х60 (1,5 тыс. грн) - 2 штуки
  • Бинокль с сеткой и компасом NOCOEX 10×50 водонепроницаемый, газонаполненный (более 3,5 тыс. грн)
  • Компас тактический военный, аналог модели армии США (250 грн) - 3 штуки
  • Квадрокоптер Mavic 3 Fly More Combo (115 тыс. грн)
  • Автомобиль пикап (около 200 тыс. грн)

Реквизиты для денежных перечислений

для гривен:

  • ПриватБанк 5168752018225998
  • UA963052990262046400936451117

или https://www.privat24.ua/rd/transfer_to_card/…

  • Моно 4441114457818878
  • UA853220010000026207329815677

для долларов:

  • Моно 5375418801274226
  • UA433220010000026207302520439

для евро:

  • Моно 5375419908580309
  • UA623220010000026200328607418

PayPal dovhopolpavlo@gmail.com

Новому подразделению ВСУ на &quot;горячем&quot; направлении нужна помощь. Объявлен сбор средств

Фото: военный ВСУ Павел Довгопол

Напомним, недавно стало известно, что жительница Закарпатья сорвала джекпот 30 миллионов и передала выигрыш защитникам Украины.

А также мы писали, что мальчик из Харькова передал на "Байрактары" для ВСУ наследство прадеда, который был узником четырех нацистских концлагерей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины нужна помошь благотоврительность Война России против Украины
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь