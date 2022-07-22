Новому подразделению ВСУ на "горячем" направлении нужна помощь. Объявлен сбор средств
Защитникам Украины из подразделения новосозданной воинской части на фронте на одном из "горячих" направлений нужна помощь с покупкой определенного снаряжения, что позволит бойцам эффективнее противостоять российским оккупантам, трощить врага и ускорять освобождение нашей земли.
Что необходимо украинским воинам и как помочь - читайте в материале ниже.
Бойцы подразделения новой в/ч А4020 находятся на передовой в Харьковской области на позиции, что подвергается регулярным атакам противника.
Требуемое для ребят снаряжение может быть вопросом жизни, и соответственно для захватчиков - наоборот. Помочь нашим военным заставить оккупантов ускориться в виде "жеста доброй воли" - каждый может простыми донатами.
Подразделению ВСУ нужно следующее:
- Дальномер Vortex Razor HD 3000/4000 (19 тыс. грн) - 2 штуки
- Тепловизор AGM Taipan TM10-256 (33,9 тыс. грн) - 2 штуки
- Активные тактические наушники Walker's Razor Slim (2,1 тыс. грн) - 7 штук
- Тактический бинокль 60х60 (1,5 тыс. грн) - 2 штуки
- Бинокль с сеткой и компасом NOCOEX 10×50 водонепроницаемый, газонаполненный (более 3,5 тыс. грн)
- Компас тактический военный, аналог модели армии США (250 грн) - 3 штуки
- Квадрокоптер Mavic 3 Fly More Combo (115 тыс. грн)
- Автомобиль пикап (около 200 тыс. грн)
Реквизиты для денежных перечислений
для гривен:
- ПриватБанк 5168752018225998
- UA963052990262046400936451117
или https://www.privat24.ua/rd/transfer_to_card/…
- Моно 4441114457818878
- UA853220010000026207329815677
для долларов:
- Моно 5375418801274226
- UA433220010000026207302520439
для евро:
- Моно 5375419908580309
- UA623220010000026200328607418
PayPal dovhopolpavlo@gmail.com
Фото: военный ВСУ Павел Довгопол
Напомним, недавно стало известно, что жительница Закарпатья сорвала джекпот 30 миллионов и передала выигрыш защитникам Украины.
А также мы писали, что мальчик из Харькова передал на "Байрактары" для ВСУ наследство прадеда, который был узником четырех нацистских концлагерей.