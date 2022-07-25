Поможем вместе! Госпитальеры срочно собирают деньги на 10 тысяч турникетов для раненых

Медицинский добровольческий батальон Госпитальеры, занимающаяся оказанием первой медицинской помощи и эвакуацией раненых воинов с фронта, просит о помощи. Медики прямо сейчас собирают деньги на 10 тысяч жгутов-турникетов.

Почему это важно и как помочь - читайте в нашем материале ниже.

Какие турникеты закупят медики?

На привлеченные средства медиками и волонтерами будут приобретены жгуты-турникеты американского производителя CAT (Combat-Application-Tourniquet) Generation 7 последнего поколения, которые уже хорошо зарекомендовали себя на фронте.

Его приблизительная цена около двух тысяч гривен.

"Это самая современная модернизированная версия турникета - одного из лучших средств для остановки опасных для жизни кровотечений конечностей. Военнослужащие США и других стран-союзников альянса НАТО, сотрудники частных военных компаний также используют именно эту модель. То, что делают Госпитальеры неоценимо, поэтому мы все вместе должны помочь им спасать жизни наших защитников", - говорит директор благотворительного фонда "Можемо разом" Оксана Гуляева.

Турникеты CAT

Почему турникеты важны?

Медицинский жгут-турникет используется для временной остановки кровотечения из верхних и нижних конечностей. Он помогает быстро перекрыть кровоток и стабилизировать состояние пострадавшего. Помогает предотвратить кровопотерю и спасти жизнь.

"По нашей статистике именно ранения в конечности являются самыми частыми. В первые же секунды сверхважно остановить кровотечение. Жгут-турникет - лучшее и крайне необходимое средство для этого. Ежедневно на фронте, на передовой мы нуждаемся в сотне таких турникетов. Они очень дорогие, поэтому приглашаю всех присоединиться к сбору. Чем больше закупим турникетов, тем больше спасем жизней. Сделать это мы можем вместе. Заранее всем спасибо!" - говорит командир медбатальона Госпитальеры Яна Зинкевич.

Как помочь?

Сделать вклад можно очень легко, почти в два клика, на специальной онлайн-платформе для преодоления гуманитарной катастрофы, спровоцированной военными действиями на территории Украины.

Вот так выглядит страница для сбора средств