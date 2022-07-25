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Поможем вместе! Госпитальеры срочно собирают деньги на 10 тысяч турникетов для раненых

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Украина, Понедельник 25 июля 2022 11:50
Поможем вместе! Госпитальеры срочно собирают деньги на 10 тысяч турникетов для раненых Госпитальеры собирают средства на 10 тысяч жгутов-турникетов
Автор: Дмитрий Войналович

Медицинский добровольческий батальон Госпитальеры, занимающаяся оказанием первой медицинской помощи и эвакуацией раненых воинов с фронта, просит о помощи. Медики прямо сейчас собирают деньги на 10 тысяч жгутов-турникетов.

Почему это важно и как помочь - читайте в нашем материале ниже.

Какие турникеты закупят медики?

На привлеченные средства медиками и волонтерами будут приобретены жгуты-турникеты американского производителя CAT (Combat-Application-Tourniquet) Generation 7 последнего поколения, которые уже хорошо зарекомендовали себя на фронте.

Его приблизительная цена около двух тысяч гривен.

"Это самая современная модернизированная версия турникета - одного из лучших средств для остановки опасных для жизни кровотечений конечностей. Военнослужащие США и других стран-союзников альянса НАТО, сотрудники частных военных компаний также используют именно эту модель. То, что делают Госпитальеры неоценимо, поэтому мы все вместе должны помочь им спасать жизни наших защитников", - говорит директор благотворительного фонда "Можемо разом" Оксана Гуляева.

Поможем вместе! Госпитальеры срочно собирают деньги на 10 тысяч турникетов для раненых

Турникеты CAT

Почему турникеты важны?

Медицинский жгут-турникет используется для временной остановки кровотечения из верхних и нижних конечностей. Он помогает быстро перекрыть кровоток и стабилизировать состояние пострадавшего. Помогает предотвратить кровопотерю и спасти жизнь.

"По нашей статистике именно ранения в конечности являются самыми частыми. В первые же секунды сверхважно остановить кровотечение. Жгут-турникет - лучшее и крайне необходимое средство для этого. Ежедневно на фронте, на передовой мы нуждаемся в сотне таких турникетов. Они очень дорогие, поэтому приглашаю всех присоединиться к сбору. Чем больше закупим турникетов, тем больше спасем жизней. Сделать это мы можем вместе. Заранее всем спасибо!" - говорит командир медбатальона Госпитальеры Яна Зинкевич.

Как помочь?

Сделать вклад можно очень легко, почти в два клика, на специальной онлайн-платформе для преодоления гуманитарной катастрофы, спровоцированной военными действиями на территории Украины.

Поможем вместе! Госпитальеры срочно собирают деньги на 10 тысяч турникетов для раненых

Вот так выглядит страница для сбора средств

Ранее мы писали, что новому подразделению ВСУ на "горячем" направлении нужна помощь.

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