Сподобався автомобіль: у Росії жорстоко вбили відому модель

Колаж РБК-Україна

Дівчину вбили з особливою жорстокістю, завдавши удари молотком

У Росії, в Челябінській області вбили відому модель, фіналістку національного конкурсу краси Missis World Russia-2016, 29-річну Ксенію Туленкову-Мецгер. Про це повідомляють росЗМІ.

Фото: Ксенія Туленкова-Мецгер (instagram.com sunny22km)

Останнім часом Ксенія проживала з чоловіком і сином у США. Модель на деякий час повернулася з США в РФ, щоб вирішити свої особисті проблеми. Дівчина вирішила продати свій автомобіль.

Фото: Ксенія Туленкова-Мецгер (vk.сомКсения Туленкова-Мецгер)

Імовірно, вбив її потенційний покупець, адже після зустрічі з ним додому вона не повернулася. Тіло Ксенії виявили за містом у лісопосадці. Її вбили з особливою жорстокістю, завдавши удари молотком.

Поліція вже затримала підозрюваного, 24-річного покупця машини Туленкової. Він вже був судимий за шахрайство. Злочинець заявив, що вбив модель з-за того, що йому сподобалося авто, яке вона продавала.

Раніше повідомлялося, що в Туреччині розлючений батько прямо на вулиці кастрував кривдника доньки.

Батько дівчини вдарив кривдника доньки, повалив на землю. Чоловік дістав ніж і кілька разів вдарив незнайомця в статевий орган. Потерпілого забрала "швидка", він фактично позбувся статевого органу.

Як ведуть себе на дорогах представники української влади