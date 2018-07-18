Понравился автомобиль: в России жестоко убили известную модель

Коллаж РБК-Украина

Девушку убили с особой жестокостью, нанеся удары молотком

В России, в Челябинской области убили известную модель, финалистку национального конкурса красоты Missis World Russia-2016, 29-летнюю Ксению Туленкову-Мецгер. Об этом сообщают росСМИ.

Фото: Ксения Туленкова-Мецгер (instagram.com sunny22km)

Последнее время Ксения проживала с мужем и сыном в США. Модель на некоторое время вернулась из США в РФ, чтобы решить свои личные проблемы. Девушка решила продать свой автомобиль.

Фото: Ксения Туленкова-Мецгер (vk.comКсения Туленкова-Мецгер)

Предположительно, убил ее потенциальный покупатель, ведь после встречи с ним домой она не вернулась. Тело Ксении обнаружили за городом в лесопосадке. Ее убили с особой жестокостью, нанеся удары молотком.

Полиция уже задержала подозреваемого, 24-летнего покупателя машины Туленковой. Он уже был судим за мошенничество. Преступник заявил, что убил модель из-за того, что ему понравилось авто, которое она продавала.

Ранее сообщалось, что в Турции разъяренный отец прямо на улице кастрировал обидчика дочери.

Отец девушки ударил обидчика дочери, повалил на землю. Мужчина достал нож и несколько раз ударил незнакомца в половой орган. Пострадавшего забрала "скорая", он фактически лишился полового органа.

Как ведут себя на дорогах представители украинской власти