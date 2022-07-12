"Потрапив під обстріл HIMARS": росЗМІ "вбили" дизайнера-українофоба Лєбєдєва

Лєбєдєв, який прославляв окупацію Криму і є прихильником повномасштабної російської війни проти України, в коментарі під знімком заявив, що йому "на**ати на авторитет".

Також блогер підкреслює, що свідомо порушує введену в його відношення заборону на відвідування України - ще в грудні 2021-го РНБО ввела проти нього санкції, і документ підписав у січні президент Володимир Зеленський.

Тепер Лєбєдєв в Енергодарі Запорізької області на даху 6-го енергоблока ЗАЕС називає порушення українських законів "маленькою радістю, з яких має складатися повноцінне життя".

Артемій Лєбєдєв (фото: instagram.com/temalebedev)

Лєбєдєв перед приїздом у тимчасово захоплений Енергодар також відвідував підконтрольні військам РФ Маріуполь та Донецьк.

Фото: скріншот

У прес-службі державного підприємства "НАЕК "Енергоатом" 11 липня заявили, що на території ЗАЕС окупанти вдалися до провокації, та "силоміць змусили керівництво станції допустити відомого російського блогера-пропагандиста із представником Росатома й у супроводі озброєних солдатів до блочного щита керування одного з енергоблоків атомної станції та до інших приміщень з обмеженим доступом".

"Там вони планують організувати зйомки і примушувати український персонал до участі в пропагандистських інтерв'ю", - наголошується в заяві.

Приїзд російських пропагандистів в Енергодар на ЗАЕС (фото: energoatom.com.ua)

Цікаво зазначити, що на фоні приїзду блогера-українофоба у російських ЗМІ поширили новину нібито про загибель Лєбєдєва в Енергодарі. Про це писала "Панорама", яка з посиланням на прес-службу дизайнерського агентства "Студія Артемія Лебедєва" опублікувала заяву, нібито пропагандист у Запорізькій області "потрапив під обстріл американськими ракетами HIMARS" та "загинув сьогодні близько 2 години ночі в місті Енергодар. ".

Фото: скріншот tjournal.ru/s/panorama

Насправді новина "Панорами", яка була розтиражована багатьма ЗМІ, виявилася неправдивою.

Що стосується потужних ударів бійців ЗСУ по ворожих складах боєприпасів, то вони були нанесені в Новій Каховці Херсонській області 11 липня пізно ввечері.

"Лебедєв, на жаль, не поїхав на склад у Новій Каховці, адже це теж рідкісна можливість відвідати Україну", - пишуть в українських пабліках.