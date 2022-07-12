"Попал под обстрел HIMARS": росСМИ "убили" дизайнера-украинофоба Лебедева

Прославлявший оккупацию Крыма и является сторонником полномасштабной российской войны против Украины, Лебедев в комменте под снимком заявил, что ему "на**ать на авторитет".

Также блогер подчеркивает, что сознательно нарушает введенный в его отношение запрет на посещение Украины - еще в декабре 2021-го СНБО ввел против него санкции, и документ подписал в январе президент Владимир Зеленский.

Теперь Лебедев в Энергодаре Запорожской области на крыше 6-го энергоблока ЗАЭС называет нарушение украинских законов "маленькой радостью, из которых должна состоять полноценная жизнь".

Артемий Лебедев (фото: instagram.com/temalebedev)

Лебедев перед приездом во временно захваченный Энергодар также посещал подконтрольные войсками РФ Мариуполь и Донецк.

Фото: скриншот

В пресс-службе государственного предприятия "НАЭК "Энергоатом" 11 июля заявили, что на территории ЗАЭС оккупанты прибегли к провокации, и "силой заставили руководство станции допустить известного российского блогера-пропагандиста с представителем "Росатома" и в сопровождении вооруженных солдат к блочному щиту управления одного из энергоблоков атомной станции и другим помещениям с ограниченным доступом".

"Там они планируют организовать съемки и принуждать украинский персонал к участию в пропагандистских интервью", - отмечается в заявлении.

Приезд российских пропагандистов в Энергодар на ЗАЭС (фото: energoatom.com.ua)

Интересно отметить, что на фоне приезда блогера-украинофоба в российских СМИ распространили новость якобы о гибели Лебедева в Энергодаре. Об этом писала "Панорама", которая со ссылкой на пресс-службу дизайнерского агентства "Студия Артемия Лебедева" опубликовала заявление, будто бы пропагандист в Запорожской области "попал под обстрел американскими ракетами HIMARS" и "погиб сегодня около 2 часов ночи в городе Энергодар".

Фото: скриншот tjournal.ru/s/panorama

На самом деле новость "Панорамы", которая была растиражированна многими СМИ, оказалась неправдивой.

Что касается мощных ударов бойцов ВСУ по вражеским складам боеприпасов, то они были нанесены в Новой Каховке Херсонской области 11 июля поздно вечером.

"Лебедев, к сожалению, не поехал на склад в Новой Каховке, ведь это тоже редкая возможность посетить Украину", - пишут в украинских пабликах.