Потрапила в реанімацію: на Волині підліток випила отруту для гризунів

Колаж РБК-Україна

Кілька днів лікарі боролися за життя пацієнтки

У Волинській області дівчинка-підліток випила отруту для щурів і потрапила в реанімацію. Про це повідомляє видання "Волинь".

Інцидент стався у Горохівському районі Волинської області. 15-річна місцева мешканка поступила в реанімаційне відділення Горохівської Центральної районної лікарні з ознаками сильного харчового отруєння. Також у неї виявили ознаки сильного алкогольного сп'яніння.

Протягом декількох діб лікарі боролися за життя молодої дівчини. Коли небезпека минула, то лікарі змогли з'ясувати, яким чином вона змогла отримати отруєння хімікатами, які застосовують у побуті для цькування щурів.

Дівчина зізналася, що, перебуваючи в не дуже тверезому стані, вона хотів випити таблетку від головного болю, але переплутала і замість цього ковтнула кілька таблеток щурячої отрути.

Зараз життю дівчини нічого не загрожує, але її кілька днів потримають в лікарні під наглядом.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в елітному санаторії у Львівській області жертвами харчового отруєння стало 12 дітей.

Імовірно, інфекцію діти могли отримати в місцевому басейні, так як заразилася навіть 6-річна дитина.

А також розповідали про те, що пенсионерка, на яку в поїзді впала полку з людиною, розповіла подробиці про НП.