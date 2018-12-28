Попала в реанимацию: на Волыни подросток выпила отраву для грызунов

Коллаж РБК-Украина

Несколько дней врачи боролись за жизнь пациентки

В Волынской области девочка-подросток выпила отраву для крыс и попала в реанимацию. Об этом сообщает издание "Волынь".

Инцидент произошел в Гороховском районе Волынской области. 15-летняя местная жительница поступила в реанимационное отделение Гороховской Центральной районной больницы с явными признаками сильного пищевого отравления. Также у нее обнаружили признаки сильного алкогольного опьянения.

В течении нескольких суток врачи боролись за жизнь молодой девушки. Когда опасность миновала, то врачи смогли выяснить, каким образом она смогла получить отравление химикатами, которые применяют в быту для травли крыс.

Девушка призналась, что, находясь не в очень трезвом состоянии, она хотел выпить таблетку от головной боли, но перепутала и вместо этого глотнула несколько таблеток крысиной отравы.

Сейчас жизни девушки уже ничего не угрожают, но ее несколько дней подержат в больнице под наблюдением.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в элитном санатории во Львовской области жертвами пищевого отравления стало 12 детей.

Предположительно, инфекцию дети могли получить в местном бассейне, так как заразился даже 6-летний младенец.

А также рассказывали о том, что пенсионерка, на которую в поезде упала полка с человеком, рассказала подробности о ЧП.