Поплавав серед людей: під Херсоном дельфін порізвився з відпочиваючими (відео)

Дельфін розважив відпочиваючих на одному з пляжів в Херсонській області. Тварина припливла на мілководдя, де в цей час купалися люди. Приголомшливе відео з дельфіном опублікував користувач Facebook Олександр Рябчук.

Відео з пустуючим дельфіном було знято в курортному селищі Залізний порт, розташованому на березі Чорного моря. Воно знаходиться в Голопристанському районі на півдні Херсонської області.

На відео можна помітити, що поява тварини викликала приємний шок у людей, що купалися. Дельфін проплив між відпочиваючими, і зробивши коло, помахав хвостиком на прощання.

Дельфін розважив відпочиваючих на Чорному морі під Херсоном (відео: facebook.com/a.ryabchuk)

Зазначимо, що користувачі мережі також захоплені подібним курйозним випадком.

Класно, теж хочу на море і дельфінчика, або хоча б просто на море, або просто дельфінчика

Я б побігла по воді!

Клас. Моя мрія.

Дельфін розважив відпочиваючих на Чорному морі під Херсоном (скрін: facebook.com)

Нагадаємо, нещодавно дельфіни розважили відпочиваючих на Кінбурнській косі під Миколаєвом. У мережі показали дивовижне відео, як тварини підпливають до людей майже впритул.

До речі, популярна українська виконавиця з дуету "НеАнгели" Вікторія Смеюха після відвідин дельфінарію в Харкові поділилася фото в мережі, чим викликала хвилю критики - її звинуватили в підтримці жорстокого поводження з тваринами.