Поплавал среди людей: под Херсоном дельфин порезвился с отдыхающими (видео)

Дельфин поразвлек отдыхающих на одном из пляжей в Херсонской области. Животное приплыло на мелководье, где в это время купались люди. Потрясающее видео с дельфином опубликовал пользователь Facebook Александр Рябчук.

Видео с резвящимся дельфином было снято в курортном поселке Железный порт, расположенном на берегу Черного моря. Оно находится в Голопристанском районе на юге Херсонской области.

На видео можно заметить, ято появление животного вызвало приятный шок у купающихся людей. Дельфин проплыл между отдыхающими, и сделав круг, помахал хвостиком на прощание.

Дельфин поразвлек отдыхающих на Черном море под Херсоном (видео: facebook.com/a.ryabchuk)

Отметим, что пользователи сети также восхищены подобным курьезным происшествием.

Классно, тоже хочу на море и дельфинчика, или хотя бы просто на море, или просто дельфинчика

Я бы побежала по воде!

Класс. Моя мечта.

Дельфин поразвлек отдыхающих на Черном море под Херсоном (скрин: facebook.com)

Напомним, недавно дельфины развлекли отдыхающих на Кинбурнской косе под Николаевом. В сети показали удивительное видео, как животные подплывают к людям почти вплотную.

К слову, популярная украинская исполнительница из дуэта "НеАнгелы" Виктория Смеюха после посещения дельфинария в Харькове поделилась фото в сети, чем вызвала волну критики - ее обвинили в поддержке жестокого обращения с животными.