ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Популярний дует BROSKO презентував мрійливу пісню

STYLERЖиття    22.08.2019 - 16:31
Популярний дует BROSKO презентував мрійливу пісню
Учасники гурту BROSKO (фото: прес-служба)

BROSKO і Alyona з гурту On I Ona презентували новий вибуховий трек

Молодий бойз-дует BROSKO порадував українського слухача новим синглом під назвою "Мрія".

Неоновий сінтвейв нічного міста (як у дебютному міні-альбомі музикантів) змінився на легкий, яскравий і позитивний сінтпоп сонячного серпневого літа та теплого моря, а до запису трека BROSKO запросили прекрасну Альону з гурту On I Ona.

Популярний дует BROSKO презентував мрійливу пісню

Учасники гурту BROSKO (фото: прес-служба)

"Я взагалі вважаю що колаборації це дуже здорово і що артисти повинні це робити регулярно. Тому що по-перше це можливість пірнути в новий жанр і спробувати себе в ньому, як у моїй ситуації наприклад. Для мене це однозначно зміна настрою - адже моя музика, музика On I Ona, це в основному вдумлива deep лірика, а тут ми з BROSKO записали трек, який несе відверті, яскраві сонячні веселощі і абсолютний позитив. Пісня "Мрія" мені схожа на саундтрек до якогось мультфільму з абсолютно щасливим кінцем або на фінальну пісню дитячого фестивалю. Пісня - мрія. А без мрії - нікуди! Друзі, ніколи не переставайте мріяти! Тому що мрії стають реальністю і призводять нас до наших великих цілей!" - говорить Альона.

В треку упізнаються відсилання до творчості Katy Perry, Taylor Swift, Maroon 5, і тільки згодом приходить розуміння, що це є українська квінтесенція усього гарного зі світової поп-музики.

BROSKO - Мрія (за участю Alyona of ON I ONA)

Раніше ми писали про те, що рок-гурт VLASNA випустив пісню-"антиістерику".

Українська рок-група підкорила Південну Корею (відео) Український скрипаль заграв на всесвітньо відомій скелі над прірвою: вражаюче відео
Новини України музыка
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся