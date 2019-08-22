Популярный дуэт BROSKO презентовал мечтательную песню

Участники группы BROSKO (фото: пресс-служба)

BROSKO и Alyona из группы On I Ona презентовали новый взрывной трек

Молодой бойз-дуэт BROSKO порадовал украинского слушателя новым синглом под названием "Мрія".

Неоновый синтвейв ночного города (как в дебютном мини-альбоме музыкантов) изменился на легкий, яркий и позитивный синтпоп солнечного августовского лета и теплого моря, а к записи трека BROSKO пригласили прекрасную Алену из группы On I Ona.

Участники группы BROSKO (фото: пресс-служба)

"Я вообще считаю что коллаборации это очень здорово и что артисты должны это делать регулярно. Потому что во-первых это возможность окунуться в новый жанр и попробовать себя в нем, как в моей ситуации например. Для меня это однозначно смена настроения - ведь моя музыка, музыка On I Ona, это в основном вдумчивая deep лирика, а здесь мы с BROSKO записали трек, который несет откровенные, яркие солнечные веселье и абсолютный позитив. Песня "Мрія" мне похожа на саундтрек к какому-нибудь мультфильму с абсолютно счастливым концом или на финальную песню детского фестиваля. Песня - мечта. А без мечты - никуда! Друзья, никогда не переставайте мечтать! Потому что мечты становятся реальностью и приводят нас к нашим великим целям!" - говорит Алена.

В треке узнаются отсылки к творчеству Katy Perry, Taylor Swift, Maroon 5, и только со временем приходит понимание, что это украинская квинтэссенция всего хорошего из мировой поп-музыки.

BROSKO - Мрія (при участии Alyona of ON I ONA)

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