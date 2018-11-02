Відвідувачів вегетаріанського ресторану нагодували їжею з людським м'ясом

Колаж РБК-Україна

Поліція з'ясувала, як м'ясо потрапило в меню ресторану

Відвідувачі вегетаріанського ресторану в Таїланді виявили замовлених стравах шматки людського м'яса. Про це повідомляє видання Lad Bible.

Клієнти вегетаріанського ресторану знайшли у своїх тарілках шматки людського м'яса і викликали на місце події поліцію.

У ході розслідування було встановлено, що м'ясо, виявлене в тарілках, дійсно було людським. Під час огляду підсобних приміщень ресторану поліцейські виявили труп 61-річного чоловіка в септику, а на кухні – шматки плоті і сліди крові, розбризкані по стінах.

З'ясувалося, що загиблий був постійним клієнтом ресторану і в останній раз його бачили 21 жовтня біля стійки бару, де він випивав ввечері зі своїм братом.

Після опитування свідків поліцейські встановили, що загиблий клієнт посварився з власником ресторану. Конфлікт переріс у бійку, в ході якої відвідувач ресторану отримав смертельні травми. На його тілі виявлено сліди від удару тупим предметом, а також сліди від ударів на животі і ногах.

Скріншот фото (Oriental Daily)

Поліція припустила, що власник ресторану планував позбутися трупа, розчленувавши його і подрібнивши, і щоб не залишилося слідів – підмішував останки в їжу клієнтів.

Власника ресторану виявити не вдалося – він зник до того, як поліція виявила труп 61-річного чоловіка.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у справі про вбивство власних дітей вихователькою з Києва з'явилися нові подробиці.

А також розповідали про те, що німецький медбрат зізнався у вбивстві 100 пацієнтів.

Відео: РБК-Україна