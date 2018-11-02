Посетителей вегетарианского ресторана накормили едой с человеческим мясом

Коллаж РБК-Украина

Полиция выяснила, как мясо попало в меню ресторана

Посетители вегетарианского ресторана в Таиланде обнаружили заказанных блюдах куски человеческого мяса. Об этом сообщает издание Lad Bible.

Клиенты вегетарианского ресторана нашли в своих тарелках кусочки человеческого мяса и вызвали на место происшествия полицию.

В ходе расследования было установлено, что мясо, обнаруженное в тарелках, действительно было человеческим. Во время осмотра подсобных помещений ресторана полицейские обнаружили труп 61-летнего мужчины в септике, а на кухне – куски плоти и следы крови, разбрызганные по стенам.

Выяснилось, что погибший был постоянным клиентом ресторана и в последний раз его видели 21 октября возле стойки бара, где он выпивал вечером со своим братом.

После опроса свидетелей полицейские установили, что погибший клиент поссорился с владельцем ресторана. Конфликт перерос в драку, в ходе которой посетитель ресторана получил смертельные травмы. На его теле обнаружены следы от удара тупым предметом, а также следы от ударов на животе и ногах.

Скриншот фото (Oriental Daily)

Полиция предположила, что владелец ресторана планировал избавиться от трупа, расчленив его и измельчив, и чтобы не осталось следов – подмешивал останки в еду клиентов.

Владельца ресторана обнаружить не удалось – он скрылся до того, как полиция обнаружил труп 61-летнего мужчины.

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Видео: РБК-Украина