Посетителей вегетарианского ресторана накормили едой с человеческим мясом

Полиция выяснила, как мясо попало в меню ресторана
Посетители вегетарианского ресторана в Таиланде обнаружили заказанных блюдах куски человеческого мяса. Об этом сообщает издание Lad Bible.
Клиенты вегетарианского ресторана нашли в своих тарелках кусочки человеческого мяса и вызвали на место происшествия полицию.
В ходе расследования было установлено, что мясо, обнаруженное в тарелках, действительно было человеческим. Во время осмотра подсобных помещений ресторана полицейские обнаружили труп 61-летнего мужчины в септике, а на кухне – куски плоти и следы крови, разбрызганные по стенам.
Выяснилось, что погибший был постоянным клиентом ресторана и в последний раз его видели 21 октября возле стойки бара, где он выпивал вечером со своим братом.
После опроса свидетелей полицейские установили, что погибший клиент поссорился с владельцем ресторана. Конфликт перерос в драку, в ходе которой посетитель ресторана получил смертельные травмы. На его теле обнаружены следы от удара тупым предметом, а также следы от ударов на животе и ногах.
Скриншот фото (Oriental Daily)
Полиция предположила, что владелец ресторана планировал избавиться от трупа, расчленив его и измельчив, и чтобы не осталось следов – подмешивал останки в еду клиентов.
Владельца ресторана обнаружить не удалось – он скрылся до того, как полиция обнаружил труп 61-летнего мужчины.
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Видео: РБК-Украина