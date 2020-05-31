Посівний календар на червень 2020: які дні під забороною для городників

Всі садівники та городники мріють про гарний урожай і красивий квітник. Вони готові дотримуватися всіх правил і умови посадки й прополювання, не шкодувати сил на турботу про своїх городи. Однак є дні, в які не варто навіть брати в руки сапи та лопати. Які дні під забороною – в матеріалі Styler.

Коли не можна працювати в саду в червні:

Не можна обрізати: з 11 по 13 червня, а також 22 червня.

Не можна садити: 5 червня, 9-10 червня, 14 червня, 19-21 червня

Не можна черенкувати: 5 і 14 червня

Не можна підгодовувати: 26-27 червня

Сприятливі дні для роботи в саду:

Посадка дерев і чагарників: 1-2, 7-8, 26-29.

Полив в будь-який день, крім: 1, 11-13, 19-20, 28-29.

Підгодівля: 6, 14-15, 30.

Підживлення сухими добривами: 1, 19-20, 28-29.

Обрізка: 2-3, 6, 14-20, 30

Обробка від хвороб і шкідників: 2-3, 14-20, 23-25, 30.

Щеплення дерев: 3-4, 23-27, 30.

Скошування газону: 9-13, 19-20, 22.

Підсів трави в газон: 23-27.

Розмноження живцями та відведеннями: 3-4, 14-15, 26-27, 30.

Збір лікарських трав: 1-2, 6, 9-13, 23-25.

Коли не можна працювати на городі в червні:

Не можна садити: 5 червня, 9-10 червня, 14 червня і 19-21 червня

Сприятливі дні для роботи в городі:

Купівля насіння, саджанців, інвентарю: 23.

Закладка грядок і робота з ґрунтом: 2-3, 14-15, 19-20, 26-27, 30.

Посів посухостійких культур: 15-25.

Пікіровка: 15-25.

Висадка в теплиці та у ґрунт овочів: 1-4, 6-8, 22, 26-27.

Підгодівля: 6, 14-15, 30.

Прополювання: 16-19.

Пасинкування і формування: 23-25.

Обробка від хвороб і шкідників: 2-3, 14-20, 23-25, 30.

Збір врожаю (не на зберігання): 7-8, 11-13, 22.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які православні свята відзначатимуть в Україні у червні 2020 року.

А також розповідали про те, в які дні у 2020 році потрібно відвідати могили померлих родичів.