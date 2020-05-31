Посівний календар на червень 2020: які дні під забороною для городників

В які дні категорично не можна працювати в саду та на городі - читайте в Styler
Всі садівники та городники мріють про гарний урожай і красивий квітник. Вони готові дотримуватися всіх правил і умови посадки й прополювання, не шкодувати сил на турботу про своїх городи. Однак є дні, в які не варто навіть брати в руки сапи та лопати. Які дні під забороною – в матеріалі Styler.
Коли не можна працювати в саду в червні:
Не можна обрізати: з 11 по 13 червня, а також 22 червня.
Не можна садити: 5 червня, 9-10 червня, 14 червня, 19-21 червня
Не можна черенкувати: 5 і 14 червня
Не можна підгодовувати: 26-27 червня
Сприятливі дні для роботи в саду:
Посадка дерев і чагарників: 1-2, 7-8, 26-29.
Полив в будь-який день, крім: 1, 11-13, 19-20, 28-29.
Підгодівля: 6, 14-15, 30.
Підживлення сухими добривами: 1, 19-20, 28-29.
Обрізка: 2-3, 6, 14-20, 30
Обробка від хвороб і шкідників: 2-3, 14-20, 23-25, 30.
Щеплення дерев: 3-4, 23-27, 30.
Скошування газону: 9-13, 19-20, 22.
Підсів трави в газон: 23-27.
Розмноження живцями та відведеннями: 3-4, 14-15, 26-27, 30.
Збір лікарських трав: 1-2, 6, 9-13, 23-25.
Коли не можна працювати на городі в червні:
Не можна садити: 5 червня, 9-10 червня, 14 червня і 19-21 червня
Сприятливі дні для роботи в городі:
Купівля насіння, саджанців, інвентарю: 23.
Закладка грядок і робота з ґрунтом: 2-3, 14-15, 19-20, 26-27, 30.
Посів посухостійких культур: 15-25.
Пікіровка: 15-25.
Висадка в теплиці та у ґрунт овочів: 1-4, 6-8, 22, 26-27.
Підгодівля: 6, 14-15, 30.
Прополювання: 16-19.
Пасинкування і формування: 23-25.
Обробка від хвороб і шкідників: 2-3, 14-20, 23-25, 30.
Збір врожаю (не на зберігання): 7-8, 11-13, 22.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, які православні свята відзначатимуть в Україні у червні 2020 року.
А також розповідали про те, в які дні у 2020 році потрібно відвідати могили померлих родичів.
Автор: Styler