Посевной календарь на июнь 2020: какие дни под запретом для огородников

Все садоводы и огородники мечтают о хорошем урожае и красивом цветнике. Они готовы соблюдать все правила и условия посадки и прополки, не жалеть сил на заботу о своих огородах. Однако есть дни, в которые не стоит даже брать в руки тяпки и лопаты. Какие дни под запретом – в материале Styler.

Когда нельзя работать в саду в июне:

Нельзя обрезать: с 11 по 13 июня, а также 22 июня.

Нельзя сажать: 5 июня, 9-10 июня, 14 июня, 19-21 июня

Нельзя черенковать: 5 и 14 июня

Нельзя подкармливать: 26-27 июня

Благоприятные дни для работы в саду:

Посадка деревьев и кустарников: 1-2, 7-8, 26-29.

Полив в любой день, кроме: 1, 11-13, 19-20, 28-29.

Подкормка: 6, 14-15, 30.

Подкормка сухими удобрениями: 1, 19-20, 28-29.

Обрезка: 2-3, 6, 14-20, 30

Обработка от болезней и вредителей: 2-3, 14-20, 23-25, 30.

Прививка деревьев: 3-4, 23-27, 30.

Покос газона: 9-13, 19-20, 22.

Подсев травы в газон: 23-27.

Размножение черенками и отводками: 3-4, 14-15, 26-27, 30.

Сбор лекарственных трав: 1-2, 6, 9-13, 23-25.

Когда нельзя работать в огороде в июне:

Нельзя сажать: 5 июня, 9-10 июня, 14 июня и 19-21 июня

Благоприятные дни для работы в огороде:

Покупка семян, саженцев, инвентаря: 23.

Закладка грядок и работа с грунтом: 2-3, 14-15, 19-20, 26-27, 30.

Посев засухоустойчивых культур: 15-25.

Пикировка: 15-25.

Высадка в теплицы и в грунт овощей: 1-4, 6-8, 22, 26-27.

Подкормка: 6, 14-15, 30.

Прополка: 16-19.

Пасынкование и формирование: 23-25.

Обработка от болезней и вредителей: 2-3, 14-20, 23-25, 30.

Сбор урожая (не на хранение): 7-8, 11-13, 22.

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