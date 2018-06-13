"Подивіться в його очі": бажаючим поїхати на ЧС-2018 нагадали про вбитого школяра з Краматорська

У мережі опублікували фото вбитого бойовиками "ДНР" Степана Чубенко

Бажаючим відвідати Чемпіонат світу з футболу 2018, фінал якого пройде з 14 червня по 15 липня в Росії, нагадали про вбивство 16-річного Степана Чубенко - школяра і молодого футболіста з Краматорська. Про це написав журналіст Роман Кошмал на своїй сторінці в соцмережі Twitter.

"Він мріяв жити у вільній Україні. У 16 років його замучили путінські найманці за синьо-жовту стрічку на рюкзаку. Був єдиною дитиною своїх батьків. Хотів стати великим футболістом", - розповів Кошмал.

Фото: Степан Чубенко (twitter.com/Roman_Koshmal)

Фото: Степан Чубенко (twitter.com/Roman_Koshmal)

Фото: Степан Чубенко (twitter.com/Roman_Koshmal)

"Подивіться в його очі ті, хто поїде в Росію на футбол. Степан Чубенко. Краматорськ. Україна", - написав він.

Степан Чубенко був убитий прихильниками "ДНР" в передмісті Донецька в 2014 році. Воротар молодіжної команди краматорського "Авангарду" зник 23 липня на Донецькому залізничному вокзалі, після того як прибув на поїзді "Київ - Донецьк". Його тіло було знайдено і впізнано матір'ю 6 жовтня 2014 року.

Скріншот поста (twitter.com/Roman_Koshmal)

Скріншот коментарів (twitter.com/Roman_Koshmal)

У листопаді 2017 року обвинувачених у вбивстві школяра бойовиків "ДНР" заочно засудили до довічного ув'язнення.

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