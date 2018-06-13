"Посмотрите в его глаза": желающим поехать на ЧМ-2018 напомнили об убитом школьнике из Краматорска

В сети опубликовали фото убитого боевиками "ДНР" Степана Чубенко

Желающим посетить Чемпионат мира по футболу 2018, финал которого пройдет с 14 июня по 15 июля в России, напомнили об убийстве 16-летнего Степана Чубенко – школьника и молодого футболиста из Краматорска. Об этом написал журналист Роман Кошмал на своей странице в соцсети Twitter.

"Он мечтал жить в свободной Украине. В 16 лет его замучили путинские наемники за сине-желтую ленту на рюкзаке. Был единственным ребенком своих родителей. Хотел стать великим футболистом", - рассказал Кошмал.

Фото: Степан Чубенко (twitter.com/Roman_Koshmal)

Фото: Степан Чубенко (twitter.com/Roman_Koshmal)

Фото: Степан Чубенко (twitter.com/Roman_Koshmal)

"Посмотрите в его глаза те, кто поедет в Россию на футбол. Степан Чубенко. Краматорск. Украина", - написал он.

Степан Чубенко был убит сторонниками "ДНР" в пригороде Донецка в 2014 году. Вратарь молодежной команды краматорского "Авангарда" пропал 23 июля на Донецком железнодорожном вокзале, после того как прибыл на поезде "Киев — Донецк". Его тело было найдено и опознано матерью 6 октября 2014 года.

Скриншот поста (twitter.com/Roman_Koshmal)

Скриншот комментариев (twitter.com/Roman_Koshmal)

В ноябре 2017 года обвиняемых в убийстве школьника боевиков "ДНР" заочно приговорили к пожизненному сроку.

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