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"Посмотрите в его глаза": желающим поехать на ЧМ-2018 напомнили об убитом школьнике из Краматорска

STYLERLIFE        13.06.2018 - 16:16
Бойкот ЧМ-2018 (фрагмент плаката/© Андрей Ермоленко)
Бойкот ЧМ-2018 (фрагмент плаката/© Андрей Ермоленко)

В сети опубликовали фото убитого боевиками "ДНР" Степана Чубенко

Желающим посетить Чемпионат мира по футболу 2018, финал которого пройдет с 14 июня по 15 июля в России, напомнили об убийстве 16-летнего Степана Чубенко – школьника и молодого футболиста из Краматорска. Об этом написал журналист Роман Кошмал на своей странице в соцсети Twitter.

"Он мечтал жить в свободной Украине. В 16 лет его замучили путинские наемники за сине-желтую ленту на рюкзаке. Был единственным ребенком своих родителей. Хотел стать великим футболистом", - рассказал Кошмал.

Фото: Степан Чубенко (twitter.com/Roman_Koshmal)

Фото: Степан Чубенко (twitter.com/Roman_Koshmal)

Фото: Степан Чубенко (twitter.com/Roman_Koshmal)

"Посмотрите в его глаза те, кто поедет в Россию на футбол. Степан Чубенко. Краматорск. Украина", - написал он.

Степан Чубенко был убит сторонниками "ДНР" в пригороде Донецка в 2014 году. Вратарь молодежной команды краматорского "Авангарда" пропал 23 июля на Донецком железнодорожном вокзале, после того как прибыл на поезде "Киев — Донецк". Его тело было найдено и опознано матерью 6 октября 2014 года.

Скриншот поста (twitter.com/Roman_Koshmal)

Скриншот комментариев (twitter.com/Roman_Koshmal)

В ноябре 2017 года обвиняемых в убийстве школьника боевиков "ДНР" заочно приговорили к пожизненному сроку.

Ранее художник из Днепра создал альтернативный календарь к ЧМ-2018.

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Теги: ДНР, чм-2018, чм 2018
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