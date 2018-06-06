Постраждалий в ДТП російський співак показав травми після аварії (відео, фото)

Виконавець розповів про своє самопочуття

Соліст популярного російського гурту "Градуси" Роман Пашков, який виступав в окупованому Донецьку, опублікував на своїй сторінці в соцмережі Instagram відео після ДТП.

"Викликав я, значить, таксі #яндекстакси. І поїхав в аеропорт, але блін не доїхав!" – написав він.

Співак збирався летіти на концерт в Туреччину.

"Зі мною все в порядку, в принципі все виявилося простіше, ніж я думав. Позбувся найулюбленішої частини свого волосся...все добре, бережіть себе", - сказав виконавець.

Він викликав таксі в годину ночі до аеропорту "Внуково". На Київському шосе, на 25-му кілометрі, авто влетіло у вантажівку, яка стояла на аварійці.

"Не знаю, що сталося, чи то заснув водій, чи то відволікся — тобто гальмівного шляху не було. Просто влетіли", - зазначив співак.

"Я сидів на задньому сидінні, копирсався в телефоні.... Я зламав переднє пасажирське сидіння, вдарився головою, загалом, у мене множинні садна, забої і легкий струс, а так все в порядку", - розповів він.

Співак також подякував за підтримку.

Публікація від Роман Пашков #Градуси (@pashock_official) 4 Чер 2018 в 7:39 PDT

Відео: Співак після ДТП (instagram.com/pashock_official)

Фото: Аварія (instagram.com/pashock_official)

Публікація від Роман Пашков #Градуси (@pashock_official) 5 Черв 2018 в 2:04 PDT

Відео: Соліст групи "Градуси" після аварії (instagram.com/pashock_official)

Раніше повідомлялося, що відомий російський співак потрапив у ДТП.

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