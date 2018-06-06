Пострадавший в ДТП российский певец показал травмы после аварии (видео, фото)

Исполнитель рассказал о своем самочувствии

Солист популярной российской группы "Градусы" Роман Пашков, который выступал в оккупированном Донецке, опубликовал на своей странице в соцсети Instagram видео после ДТП.

"Вызвал я, значит, такси #яндекстакси. И поехал в аэропорт, но блин не доехал!" – написал он.

Певец собирался лететь на концерт в Турцию.

"Со мной все в порядке, в принципе все оказалось проще, чем я думал. Лишился самой любимой части своих волос…все хорошо, берегите себя", - сказал исполнитель.

Он вызвал такси в час ночи до аэропорта "Внуково". На Киевском шоссе, на 25-м километре, авто влетело в стоявший на аварийке грузовик.

"Не знаю, что произошло, то ли уснул водитель, то ли отвлекся — то есть тормозного пути даже не было. Просто влетели", - отметил певец.

"Я сидел на заднем сидении, ковырялся в телефоне…. Я сломал переднее пассажирское сидение, ударился головой, в общем, у меня множественные ссадины, ушибы и легкое сотрясение, а так все в порядке", - рассказал он.

Певец также поблагодарил за поддержку.

Публикация от Роман Пашков #Градусы (@pashock_official) 4 Июн 2018 в 7:39 PDT

Видео: Певец после ДТП (instagram.com/pashock_official)

Фото: Авария (instagram.com/pashock_official)

Публикация от Роман Пашков #Градусы (@pashock_official) 5 Июн 2018 в 2:04 PDT

Видео: Солист группы "Градусы" после аварии (instagram.com/pashock_official)

Ранее сообщалось, что известный российский певец попал в ДТП.

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