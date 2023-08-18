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Потап спел о молодом воине и 12-летней девочке, которых убили россияне

Потап продолжает петь о войне (фото: пресс-служба артиста)
Автор: Styler

Потап выпустил новую песню "Ренесанс", написанную Алексеем по мотивам реальных трагических событий, случившихся во время развязанной Россией войны.

В композиции Потапенко рассуждает на тему того, каким будет поколение, которое будет жить после нашей победы, будет отстраивать Украину, сделает ее "независимой, сильной, цветущей и еще более красивой".

"В этой песне, я рассказал две истории. Это история одного молодого солдата, погибшего на Херсонщине, и одной маленькой девочки, потерявшей свою жизнь во время бомбардировки ТЦ в Кременчуге. Это поколение, которое сейчас всеми силами защищает Украину, борется за ее право на существование и жизнь. Поколение, которое выстояло, а следующее поколение - это уже поколение Ренессанс. Дети, увидевшие войну. Дети, которые сделают все для того, чтобы вырасти настоящими украинцами и построить настоящее, сильное и процветающее государство. Благодаря им Украина оживет, как Феникс!" - комментирует Потап.

Потап говорит, что истории, о которых идет речь в песне, он услышал, когда выступал на концертах для военных и встречался с родителями, потерявшими своих детей.

"Я заложил в песню страшные и трагические истории настоящего. Потому что знаю, что это наша страшная реальность и сейчас это очень близко всем украинцам. Ведь каждый из нас уже имеет в семье или среди друзей того, кто никогда не вернется. И ради жизней, которые они отдали, мы должны помнить их, называть улицы их именами и петь о них", - добавляет Алексей.

 

Ранее Потап рассказал, чем занимается во время войны.

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Потап