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Потап заспівав про молодого воїна і 12-річну дівчинку, яких вбили росіяни

Потап продовжує співати про війну (фото: прес-служба артиста)
Автор: Styler

Потап випустив нову пісню "Ренесанс", яка написана Олексієм за мотивами реальних трагічних подій, які трапилися під час розв'язаної Росією війни.

У композиції Потапенко розмірковує на тему того, яким буде покоління, яке буде жити після нашої перемоги, відбудовуватиме Україну, зробить її "незалежною, сильною, квітучою та ще красивішою".

"В цій пісні, я розказав дві історії. Це історія одного молодого солдата, який загинув на Херсонщині, і однієї маленької дівчинки, яка втратила своє життя під час бомбардування ТЦ в Кременчуці. Це покоління, яке зараз всіма силами захищає Україну, виборює її право на існування та життя. Покоління, яке вистояло, а наступне покоління - це вже покоління Ренесанс. Діти, які побачили війну. Діти, які зроблять усе для того, щоб вирости справжніми українцями і побудувати справжню сильну і квітучу державу. Завдяки ним Україна оживе, як Фенікс!" - коментує Потап.

Потап каже, що історії, про які йдеться в пісні, він почув, коли виступав на концертах для військових та зустрічався з батьками, які втратили своїх дітей.

"Я заклав у пісню страшні і трагічні історії сьогодення. Бо знаю, що це - наша страшна реальність і зараз це дуже близько всім українцям. Адже кожен із нас уже має в родині або серед друзів того, хто ніколи не повернеться. І заради життів, які вони віддали, ми маємо вшановувати їх, пам'ятати їх, називати вулиці їх іменами і співати про них", - додає Олексій.

 

Раніше Потап розповів, чим займається під час війни.

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Потап