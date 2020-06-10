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Втратили розум в гонитві за лайками: підлітки влаштували танці на цвинтарі під Рівне

Новини » Життя   

Хлопцям, які танцювали на сільському кладовищі, "світить" як мінімум штраф

У селі Бронники Рівненської області кілька хлопців влаштували танці на цвинтарі. Відео з'явилося в Instagram-акаунті Rivne_1283.

"Ось так молодь розважається на кладовищі. Навіть не знаю... Як розповіла прес-секретар обласної поліції Марія Юстицька, в поліції даний факт зареєстрований. Особи встановлені. Протоколи складені", - йдеться у підписі до відео.

Підлітки влаштували танці на цвинтарі заради лайків

Користувачі мережі обурені такою хуліганською витівкою малоліток.

  • Для них вже розпалюється котел.

  • Одноклітинні не розуміють, що таке мораль...

  • Найкраща реклама презервативів

  • Хлопці шукають екстриму, і від б закріпити їх за бронницьким кладовищем - хай років 5 подоглядають, пообкошують, раз у них така зацікавленість

  • На що дивляться батьки. Кого вони виховали?

  • Який жах... В погоні за лайками геть втратили здоровий глузд...

  • Чекаємо відео з розкаянням і вибаченнями

  • Надіюсь, що в цьому селі є нормальні хлопці, які перестрінуть таких покидьків і дуже добре їм пояснювати, як треба вести себе на кладовищі!

Але деякі юзери відзначають: є і гірше.

"Так, це трохи дико, але фізичної шкоди вони нікому не завдали. Є відео, де топлять кошенят і вбивають людей, - це треш. А малі виростуть і зрозуміють, що зробили дурість", - прокоментував Denya Kylakevych.

Знайшлися й ті, хто вважає "наїзди" на підлітків необґрунтованими.

"Ну потанцювали хлопці. Але вони нічого не нищили, тут ніякого вандалізму немає. Я впевнений, що це за дурниці. Навіщо їх ображати, вони ж діти!" - написав користувач Руслан.

Як ми раніше писали, у метро Києва підлітки лізли між вагонами і стрибали по дахах.

Автор: Людмила Жукова

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