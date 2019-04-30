Не повірю, що дозволяє собі таке: Тіна Кароль шокувала фанів (відео)

Тіна Кароль зняла на відео, як вона сидить в машині і їде зі швидкістю 240 кілометрів на годину. Дане відео з'явилося в Instagram на сторінці фан-клубу співачки.

На відео видно автомобіль, який їде на дуже великій швидкості. Багато користувачів мережі сильно обурилися, що популярна українська співачка не думає про безпеку і дозволяє собі таке.

Щоб подивитися відео потрібно перегорнути сторінку в Instagram.

Нерозумно виставляти такий пост! Багато підлітків підписані на вас, і це можуть повторювати! І до того ж це порушення правил дорожнього руху

Скоро будуть писати, який жах на впоралася з керуванням. Гаразд сама покалічиться, а якщо людей не винних зачепить. Понти велика сила;

Завжди задаю питання навіщо? Життя - лише мить, адже є заради кого жити. Треба берегти себе і своє здоров'я...

Ось і є адміністративне порушення. А потім і самі на блюдечку злили відео і не треба фіксувати порушення;

Не повірю, що Тіна дозволяє собі їздити на такій швидкості;

А я пам'ятаю, що вона потрапила років так 10 тому в аварію, і після того разу відмовилася водити автомобіль;

Ось хочеться поставити їй запитання, ти навіщо і для кого народжувала сина? Батька немає і мати легковажна! Яка необхідність створювати таку небезпеку для себе та інших?

Дивне відео. Навіщо хвалитися не розсудливістю;

Чому всі вирішили, що це в Україні? Я не думаю, що вона порушувала б.

Є чим похвалитися;

А як же ПДР?

Завжди знала, що з мізками там туго;

Це, напевно, американський або європейський автобан. І не Тіна за кермом 100%;

На автостраді максимально дозволена швидкість - 130 км/год. Я пробувала 200 на кілька хвилин, і скажу, що їхати на такій швидкості і знімати відео одночасно - дуже складно і небезпечно!

Хто-небудь їздив на такій швидкості з присутніх тут? Я в Німеччині по автобану їздила 180, а чоловік з досвідом водіння 30 років на автобанах Німеччини їздив 240, але це лише декілька хвилин! Не вірю, що Тіна така дура! Хоча, у нас без обмеження швидкості можна їздити по автобанах. Може на кілька секунд розігнала таку швидкість, може у неї досвід водіння вже з дитинства! І дивлячись яке авто.

Нагадаємо, що Тіна Кароль зворушила шанувальників фото з з сином, що подорослішав.

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