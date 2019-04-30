Не поверю, что позволяет себе такое: Тина Кароль шокировала фанов (видео)

Тина Кароль сняла на видео, как она сидит в машине и едет со скоростью 240 километров в час. Данное видео появилось в Instagram на странице фан-клуба певицы.

На видео видно автомобиль, который едет на очень большой скорости. Многие пользователи сети сильно возмутились, что популярная украинская певица не думает о безопасности и позволяет себе такое.

Чтобы посмотреть видео нужно перелистнуть страницу в Instagram.

Неразумно выставлять такой пост! Многие подростки подписаны на вас, и это могут повторять! И к тому же это нарушение правил дорожного движения

Скоро будут писать, какой ужас на справилась с управлением. Ладно сама покалечится, а если людей не винных зацепит. Понты великая сила;

Всегда задаю вопрос зачем? Жизнь лишь миг, а ведь есть ради кого жить. Надо беречь себя и свое здоровье...

Вот и есть административное нарушение. А потом и сами на блюдечке слили видео и не надо фиксировать нарушение;

Не поверю, что Тина позволяет себе ездить на такой скорости;

А я помню, что она попала лет так 10 назад в аварию, и после того раза отказалась водить автомобиль;

Вот хочется задать ей вопрос, ты зачем и для кого рожала сына? Отца нет и мать легкомысленная! Какая необходимость создавать такую опасность для себя и других?

Странное видео. Зачем хвастаться не рассудительностью;

Почему все решили, что это в Украине? Я не думаю, что она нарушала бы.

Есть чем похвастаться;

А как же ПДД?

Всегда знала, что с мозгами там туго;

Это, наверное, европейский или американский автобан. И не Тина за рулем 100%;

На автостраде максимально разрешенная скорость - 130 км/ч. Я пробовала 200 на несколько минут, и скажу, что ехать на такой скорости и снимать видео одновременно - очень сложно и опасно!

Кто-нибудь ездил на такой скорости из присутствующих здесь? Я в Германии по автобану ездила 180, а муж с опытом вождения 30 лет на автобанах Германии ездил 240, но это лишь несколько минут! Не верю, что Тина такая дура! Хотя, у нас без ограничения скорости можно по автобанам ездить. Может на несколько секунд разогнала такую скорость, может у нее опыт вождения уже с детства! И смотря какое авто.

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