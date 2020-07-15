З'явилося фото родини, яку вбив у ДТП п'яний водій під Києвом

З'явилося фото сім'ї, що загинула в страшній ДТП під Києвом увечері 12 липня на Старообухівській трасі з вини п'яного водія Антона Желепи.

Це сім'я Цурканових: тато Олексій, мама Надія, сини Святослав (хлопчик вижив, його рятують в "Охматдиті") і Володимир (10 років), а також 4-річна донька Лада. Знімок щасливого сімейства, зроблений у 2018 році в селі Буша Вінницької області, опублікував у Facebook знайомий сім'ї Велемир Бабич, а також директор Департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко.

"Наші хороші друзі, чудова сім'я, з якими ми багато провели часу в наших сімейних таборах, хлопчаки були в багатьох наших дитячих таборах", - написав чоловік.

Загибла в ДТП під Києвом сім'я Цурканових (фото: facebook.com/velemyr)

В живих залишився тільки Святослав (на фото - крайній праворуч). Хлопчик 2006 року народження, тобто йому 14 років, а не 12, як писали раніше. Раніше з'явилися дані про здоров'я дитини.

Рідним сім'ї можна допомогти в порятунку Святослава.

Підозрюваного Антона Желепу вчора, 14 липня, взяли під варту на два місяці без можливості внесення застави. У правоохоронців є побоювання, що уродженець РФ (Пермський край) може сховатися від закону.

Його сім разів затримували за п'яне водіння. ДТП він здійснив на чужому авто, в яке сів без прав з рівнем алкоголю 1,32 по драгеру, напередодні покуривши марихуани.

Антон Желепа під час суду щодо обрання запобіжного заходу (фото: censor.net)

Нагадаємо, аварія сталася під Києвом 12 липня близько 19:00. Желепа перебував за кермом елітного позашляховика Mercedes. Він вилетів на зустрічну смугу і врізався у лоб в Hyundai Tucson, у якому їхала родина з п'яти осіб.

Удар був такої сили, що жінка з переднього пасажирського опинилася на задньому сидінні, а дівчинка - в багажнику. Троє з п'ятьох загинули на місці: Олексій, Надія і маленька Лада. Син Володимир помер у лікарні, Святослава рятують лікарі.